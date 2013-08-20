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Sagra delle Pappardelle al Cinghiale 2026 - Casine di Ostra

Allerta meteo arancione per tutto martedì 21 luglio 2026

Possibili grandinate, temporali e vento molto forti

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Foto di Alessio Salvatori del temporale del 20 agosto 2013 su Senigallia

La Protezione Civile Regionale, in data lunedì 20 luglio ha emesso il messaggio di Allertamento n. 38/2026 per criticità dovuta temporali forti o molto forti per tutta la giornata di martedì 21 luglio 2026.

Per la seconda parte di martedì 21 si prevedono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti o molto forti. I fenomeni temporaleschi potranno organizzarsi in strutture multicellulari e/o supercellulari e determinare grandinate di medie-grosse dimensioni e raffiche di vento molto forti.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).

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