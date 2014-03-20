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Allerta meteo nelle Marche lunedì 20 luglio

Colore giallo, possibili temporali nei settori settentrionali

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Allerta meteo

Allerta 037/2026 valida dalle 00:00 del 20-07-2026: temporali.


Valida dalle 00:00 del 20 luglio 2026 fino alle 00:00 del 21 luglio 2026.

Nella seconda parte di domani possibilità di occasionali rovesci o temporali, più probabili sui settori settentrionali dove puntualmente potrebbero risultare intensi.

Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Domenica 19 luglio, 2026 
alle ore 14:25
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