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“Enti gestori in difficoltà: servono risposte concrete da parte della Regione Marche”

Mangialardi: "La Giunta Acquaroli, come richiedo ormai da anni, deve aumentare le risorse per la non autosufficienza"

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Politica
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Maurizio Mangialardi

A dispetto dei toni trionfalistici che la Giunta Acquaroli ha utilizzato per annunciare delle misure ad oggi insufficienti, la realtà che vivono quotidianamente gli enti gestori e le famiglie è drammatica.

L’intervento del Presidente della Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti Giovanni Bomprezzi testimonia una situazione non più sostenibile, che riguarda non solo questa ma anche tutte le altre strutture delle Marche.

I costi che gli enti gestori devono autonomamente affrontare, senza alcun aiuto da parte della Regione, per ottemperare ai requisiti previsti dai nuovi manuali di accreditamento sono elevatissimi: sono richiesti investimenti per il condizionamento dell’aria, la vulnerabilità sismica, la gestione del rischio sanitario. Inoltre, il recente rinnovo dei contratti di lavoro per il personale delle cooperative sociali ha comportato un aumento significativo dell’onere per i salari degli operatori. Spese notevoli, che vanno poi a incidere sui bilanci.

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