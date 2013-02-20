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“Suoni ed echi per la pace” alla chiesa della Croce di Senigallia

Il concerto avrà luogo giovedì 9 luglio alle ore 21.15

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Cultura e Spettacoli
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Concerto "Suoni ed echi per la pace"

La musica come linguaggio capace di superare ogni confine  unendo culture, sensibilità e persone nel nome della pace. È questo il significato di “Suoni ed Echi per la Pace”, il concerto in programma giovedì 9 luglio alle ore 21.15 presso la suggestiva Chiesa della Croce di Senigallia e  promosso dall’Associazione Donne e Cultura Marche.

Protagonista musicale della serata sarà il Padovano CORdeS Ensemble, formazione d’archi con arpa della Scuola di Musica Bettino Padovano di Senigallia, che accompagnerà il pubblico in un intenso percorso musicale attraverso alcune delle pagine più amate del repertorio classico. In programma musiche di Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach, Erik Satie e altri grandi compositori, in un itinerario sonoro capace di evocare armonia, speranza e raccoglimento.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ricordare come la cultura e la musica possano rappresentare strumenti concreti di dialogo, incontro e costruzione della pace, soprattutto in un periodo storico segnato da tensioni e conflitti.

Attraverso il linguaggio universale delle note, il concerto desidera offrire al pubblico un momento di riflessione condivisa sui valori della solidarietà, del rispetto reciproco e della convivenza tra i popoli.

Nel corso della serata interverranno rappresentanti delle istituzioni, autorità civili e delle realtà che hanno sostenuto l’iniziativa, portando il proprio contributo e un messaggio di responsabilità, collaborazione e impegno verso una cultura di pace.

L’evento rappresenta un’occasione per vivere un’esperienza in cui arte, spiritualità e partecipazione civile si intrecciano, valorizzando uno dei luoghi più affascinanti del patrimonio storico e artistico cittadino. Ingresso libero.

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