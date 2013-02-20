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Il grande squalo bianco nel mare Mediterraneo

Se ne parla a Senigallia il 9 luglio

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Squalo bianco ha attaccato un uomo in Nuova Zelanda

Proseguono gli appuntamenti organizzati nell’ambito delle celebrazioni per il Cinquantesimo anniversario del Cimasub, da 50 anni punto di riferimento non solo come scuola subacquea, ma anche nella promozione della cultura del mare e delle buone pratiche per la sua tutela.


Il settimo incontro dell’anno, aperto gratuitamente al pubblico, si terrà giovedì 9 luglio alle ore 21:30 presso
la sede del CIMASUB di Senigallia Lungomare Mameli 1 in collaborazione con “Fano Università del mare”.
Un incontro illuminante sulla spesso trascurata presenza del grande squalo bianco nel Mediterraneo.

Ospite della serata sarà il ricercatore Francesco Ferretti della Virginia Tech University che ci racconterà
le sue ricerche sullo squalo bianco nel Mediterraneo
Durante l’incontro scopriremo:
• perché il Mediterraneo è ancora casa del grande squalo bianco
• cosa ci dicono i nuovi modelli statistici e le osservazioni sul campo
• quali azioni servono davvero per proteggere un predatore apicale fondamentale
• come la “caccia scientifica” di Ferretti sta riscrivendo ciò che sappiamo su questa specie
Un appuntamento per chi ama il mare, la scienza e le storie che cambiano il nostro modo di
guardare gli oceani.
–Il Cimasub invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo incontro di informazione dedicato al mare e alla protezione dei suoi abitanti.
#Cimasub #squalobianco #mediterraneo #ConservazioneMarina #senigallia #tutelaambientale
#predatoriapicali

Cimasub

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Martedì 7 luglio, 2026 
alle ore 10:25
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