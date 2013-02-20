Senigallia rivive il Rinascimento con la decima edizione de ‘Il Solenne Ingresso’ Dal 16 al 18 luglio tornano le Giornate Roveresche con spettacoli, cortei storici, teatro e living history nel cuore della città

Dal 16 al 18 luglio Senigallia tornerà a immergersi nell’atmosfera del Rinascimento con la decima edizione de “Il Solenne Ingresso – Le Giornate Roveresche”, la rievocazione storica organizzata dall’associazione L’Estetica dell’Effimero, ormai divenuta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cittadina.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Senigallia e realizzata in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Marche e la Rocca Roveresca, ripropone l’ingresso in città, avvenuto nel 1479, dei nuovi signori di Senigallia Giovanni Della Rovere e Giovanna da Montefeltro, accolti dalla popolazione con solenni celebrazioni, come raccontano le cronache dell’epoca.

Dopo essere stata riportata in città nel 2017, a oltre mezzo secolo dall’ultima edizione, la rievocazione è cresciuta anno dopo anno fino a diventare un appuntamento consolidato del calendario culturale cittadino, ottenendo nel 2018 anche il prestigioso Marchio Europeo del Patrimonio Culturale.

Per tre giorni il cuore roveresco di Senigallia si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto, coinvolgendo Piazza del Duca, il Palazzetto Baviera, il Vallato della Rocca Roveresca, la Rocca stessa e la Galleria Giovanna da Montefeltro, con un ricco programma di iniziative gratuite dedicate a cittadini e visitatori.

L’apertura della manifestazione, giovedì 16 luglio alle ore 21, sarà affidata a uno spettacolo teatrale itinerante che accompagnerà il pubblico attraverso il quartiere roveresco, raccontando usi, costumi e atmosfere della corte rinascimentale.

Venerdì 17 luglio, sempre dalle ore 21, il centro storico sarà animato da un corteo storico, performance teatrali, musica, danze, spettacoli di living history, dimostrazioni di antichi mestieri, giochi tradizionali, burattini e attività dedicate anche ai più piccoli, con un’area riservata agli scacchi storici.

Il momento culminante sarà sabato 18 luglio, quando dalle ore 19 prenderà il via il grande corteo storico con la partecipazione del gruppo de “Il Solenne Ingresso” e delle delegazioni provenienti da numerose città delle Marche e delle regioni limitrofe. La sfilata attraverserà il centro cittadino fino a Piazza del Duca, dove si svolgerà la tradizionale cerimonia di consegna delle chiavi della città ai Della Rovere. La serata proseguirà nel Vallato della Rocca con spettacoli di danza storica, giochi di bandiera, combattimenti scenici e performance di artisti del fuoco.

“Il Solenne Ingresso rappresenta una delle iniziative che meglio raccontano l’identità storica e culturale di Senigallia”, dichiara l’assessore alla Cultura Massimo Bello. “Questa manifestazione, giunta alla sua decima edizione, è il frutto della passione e del grande lavoro dell’associazione L’Estetica dell’Effimero, che negli anni ha saputo restituire alla città una delle pagine più significative della sua storia. Le Giornate Roveresche non sono soltanto una rievocazione storica, ma un’occasione per valorizzare il patrimonio monumentale del centro storico, coinvolgere cittadini e visitatori e promuovere la conoscenza delle nostre radici. Come Amministrazione comunale continuiamo a sostenere iniziative di qualità che coniugano ricerca storica, spettacolo e promozione turistica, contribuendo a rafforzare l’immagine di Senigallia come città della cultura”.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.