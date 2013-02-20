Niente più Campionaria a Senigallia, sarà sostituta da una Festa della Birra Feel Beer dal 28 al 30 agosto 2026, prima edizione

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Senigallia saluta la Campionaria e apre a Feel Beer: nasce il nuovo festival della birra artigianale firmato CNA.

Dal 28 al 30 agosto Piazza del Duca e il Parterre della Rocca Roveresca accolgono la prima edizione della manifestazione. Birrifici, street food e musica dal vivo per la nuova proposta estiva di CNA Ancona, con il sostegno del Comune di Senigallia

C’è una stagione che si chiude e una che comincia. Per trent’anni la Campionaria ha segnato l’avvio dell’ultimo scorcio d’estate a Senigallia, un appuntamento che generazioni di famiglie della città, dell’entroterra e di tutta la provincia di Ancona hanno atteso come una tradizione fissa nel calendario. Quel modo di vivere il commercio e la fiera, però, negli ultimi anni si è spostato altrove, cambiando forma insieme a tutto il settore. CNA Territoriale di Ancona, che della Campionaria è proprietaria e promotrice, ha scelto di non lasciarla semplicemente esaurirsi, ma di farla evolvere in qualcosa di nuovo: nasce così Senigallia Feel Beer, il festival della birra artigianale che debutta dal 28 al 30 agosto tra Piazza del Duca e il Parterre della Rocca Roveresca.

Tre serate estive, pensate per intercettare il pubblico che oggi cerca la fiera estiva in una veste diversa: birrifici artigianali e agricoli da tutta la regione, spazi dedicati allo street food, musica live ogni sera e momenti di intrattenimento diffuso, tornei di biliardino e altre novità pensate per divertire persone e turisti.

La macchina organizzativa coinvolge diversi partner del territorio, a conferma di un progetto costruito in rete più che di un’iniziativa isolata. Feel Beer nasce inoltre dall’esperienza che CNA Ancona porta avanti da un decennio con In bocca al luppolo, il festival della birra artigianale di Piazza Cavour ad Ancona, e debutta come evento del circuito regionale Marche Beer Tour.

«La Campionaria ha accompagnato per trent’anni l’identità estiva di questa città, ma il modo in cui le persone vivono una fiera oggi non è più lo stesso di allora, e chi rappresenta le imprese ha il dovere di leggere questo cambiamento prima che lo impongano gli eventi» – dichiara Giacomo Mugianesi, segretario CNA Senigallia. «Feel Beer non cancella una storia, la fa proseguire in una forma nuova: birra artigianale, musica e territorio, con la stessa cura che abbiamo messo in trent’anni di Campionaria e in dieci anni di In bocca al luppolo ad Ancona.»

Un cambiamento, questo, che CNA costruisce insieme all’amministrazione comunale. Un ringraziamento particolare va infatti al Comune di Senigallia, partner di un passaggio importante che punta a dare ulteriore valore aggiunto a una stagione estiva già capace di attrarre visitatori e famiglie da tutta la regione.

E per chi in questi anni ha vissuto la Campionaria soprattutto attraverso i suoi sapori più iconici, una piccola rassicurazione: il tradizionale bombolone, appuntamento fisso per generazioni di visitatori, non mancherà. CNA conferma la sua presenza anche alla prima edizione di Senigallia Feel Beer.