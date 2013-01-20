Concluso a Senigallia con successo progetto Ci Sto?Affare Fatica! Facciamo bene comune Ripristinato e abbellito il sottopasso di Via Perilli dalle tre squadre di ragazze e ragazzi all'opera nel mese di giugno

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L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Senigallia, in collaborazione con l’Area Tecnica ha aderito al progetto “Ci Sto?Affare Fatica! – Facciamo il bene comune”.

I residenti e i turisti che attraversano il sottopasso di Via Perilli, che collega il centro al lungomare di Senigallia, possono ora godere della vista di una colorata e vivace galleria artistica.

Ben trenta ragazze e ragazzi hanno scelto di “fare fatica”, ovvero di impegnare una settimana del loro tempo estivo per contribuire al decoro della città. Suddivisi in tre squadre, una per ogni settimana, coordinati dagli artisti dell’associazione Lapsus e dalla tutor del progetto, i partecipanti hanno prima lavorato insieme sui bozzetti e poi sono passati alla realizzazione pratica delle opere sulle pareti del sottopasso. Hanno aggiunto giorno dopo giorno dettagli e particolari alle opere personali, per creare infine un’ottima opera collettiva.

In linea con gli obiettivi del progetto i ragazzi si sono impegnati sporcandosi le mani, hanno fatto nuove amicizie, imparato cose nuove, si sono confrontati ed hanno contribuito al bene comune.

A ciascun partecipante è stato consegnato a riconoscimento dell’impegno profuso un ‘buono fatica’ settimanale del valore di 75 euro (150 euro per i tutor) che potrà essere speso in abbigliamento, libri, cartoleria, materiale informatico e articoli per il tempo libero.

Il progetto è finanziato dalla Regione Marche Politiche giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale e a livello organizzativo e logistico è affidato alla gestione del CSV (Centro Servizi per il Volontariato) Marche ETS.