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Omicidio in un’abitazione di Civitanova Marche, morto il 62enne Marco Pennesi

La principale sospettata è la compagna dell'uomo

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Edra Costruzioni Soc. Coop. - Impresa edile Senigallia
Ambulanza, pronto soccorso, cure mediche, emergenza

Choc a Civitanova Marche per l’omicidio commesso in città nella giornata di mercoledì 1° luglio: a perdere la vita è stato il 62enne Marco Pennesi.

Il fatto di sangue è avvenuto all’interno di un’abitazione situata in una palazzina di via Matteotti. A lanciare l’allarme nel corso del pomeriggio sono stati alcuni vicini, allertati dalle urla provenienti dall’appartamento e dalla presenza di sangue: sul posto si è quindi presentato il cugino della vittima, che una volta entrato in casa ha scoperto il corpo ormai senza vita di Pennesi.

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Athos Guerro
Pubblicato Domenica 5 luglio, 2026 
alle ore 6:00
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