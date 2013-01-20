CAA e inclusione: i ragazzi di Fondazione ARCA realizzano vetrofanie accessibili per i negozi del centro di Senigallia Piccoli gesti e strumenti quotidiani contribuiscono a costruire città più accessibili, accoglienti e capaci di parlare davvero a tutti

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Una città più accogliente, comprensibile e accessibile passa anche attraverso le sue vetrine. È da questa convinzione che nasce la nuova iniziativa promossa da Fondazione ARCA, impegnata da anni nella promozione dell’inclusione sociale, culturale ed educativa delle persone con disabilità.

Nell’ambito delle attività dedicate allo sviluppo dell’autonomia personale e delle competenze pratiche, un gruppo di ragazzi seguiti dalla Fondazione è impegnato nella progettazione di speciali vetrofanie destinate ad alcune attività commerciali del centro storico di Senigallia.

Il progetto rappresenta un’importante esperienza formativa e inclusiva. I ragazzi utilizzano infatti strumenti digitali come Canva per ideare e realizzare le grafiche, sviluppando competenze informatiche, creative e comunicative. Successivamente i materiali vengono integrati con contenuti in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), un linguaggio universale basato su simboli e immagini che facilita la comprensione delle informazioni da parte di persone con difficoltà comunicative, disabilità cognitive, bambini, persone straniere e, più in generale, da tutti i cittadini.

Le vetrofanie descrivono in modo semplice e immediato la funzione del luogo, ciò che vi si può fare e i comportamenti da adottare. Ad esempio, entrando in una gelateria, sarà possibile comprendere attraverso immagini e simboli che occorre attendere il proprio turno, scegliere il prodotto, effettuare il pagamento e ringraziare.

L’obiettivo non è soltanto quello di rendere più accessibili gli esercizi commerciali aderenti, ma anche di favorire la conoscenza della città e delle sue regole sociali da parte delle persone più fragili, contribuendo a costruire una comunità più inclusiva e consapevole.

Hanno già aderito al progetto diverse attività del centro cittadino: Casalinghi Fronzi, Caffetteria Pan de Fra, Farmacia Pasquini, Gelateria Chocoice, Libreria Mondadori, Libreria Sapere Ubik, Macelleria Furcinon, Ottica Casagrande Lorella, Pasta fresca La Sfoglia da Serenella, Pizzeria Mancinelli e Tipografia Paladini.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di promozione dell’accessibilità universale che Fondazione ARCA sta sviluppando sul territorio, con particolare attenzione ai temi dell’autonomia, della partecipazione attiva e della piena cittadinanza delle persone con disabilità.

L’esperienza è stata inoltre presentata a livello nazionale in occasione di ExpoAid 2026, la manifestazione promossa dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e dedicata ai temi dell’inclusione, dell’innovazione sociale e della disabilità. Dal 25 al 27 giugno Fondazione A.R.C.A. è stata presente a Rimini all’interno dello stand della Regione Marche, dove ha avuto modo di illustrare ai visitatori e agli operatori provenienti da tutta Italia le attività realizzate sul territorio marchigiano, compreso questo interessante progetto che unisce inclusione, autonomia e Comunicazione Aumentativa Alternativa.

Un’iniziativa che dimostra come anche piccoli gesti e strumenti quotidiani possano contribuire a costruire città più accessibili, accoglienti e capaci di parlare davvero a tutti.

Da Fondazione A.R.C.A. – ETS