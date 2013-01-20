Nuova TAC per il Pronto Soccorso dell’ospedale di Senigallia L'assessore regionale Calcinaro: "Ulteriore dimostrazione dell'attenzione che viene rivolta all'ospedale"

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Con l‘arrivo della nuova TC al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia, che si va ad affiancare alla strumentazione già in dotazione alla Radiologia, si compie un importante passo in avanti nel percorso di ammodernamento tecnologico dell’Ospedale senigalliese, con l’obiettivo di migliorare la qualità diagnostica e i tempi di risposta a favore dei pazienti.

Al percorso di potenziamento strutturale, l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona sta affiancando, in parallelo, anche il potenziamento del personale in servizio con inserimento di medici che stanno incrementando l’organico medico della Radiologia. Dal 1° giugno scorso è entrata infatti in servizio una dottoressa radiologa la quale sta effettuando un periodo di aggiornamento sulle attività della nuova TC. Dal 1° luglio è entrato inoltre in servizio un altro medico radiologo andando dunque ad incrementare le risorse umane del reparto. Contestualmente prosegue il programma di formazione con lo Specialist ed affiancamento dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica ed è in arrivo una ulteriore unità per l’utilizzo ottimale della nuova apparecchiatura.

Si tratta di una attività imprescindibile per poter poi utilizzare al meglio il nuovo macchinario dal punto di vista tecnico. Alla fine di questo percorso, tutto ciò permetterà di poter impiegare sia le apparecchiature situate in reparto sia la nuova TC installata al Pronto Soccorso con una evidente potenziata possibilità diagnostica e di refertazione a favore dei pazienti e, quindi, contribuirà ad un ulteriore abbattimento delle liste di attesa. A tale scopo l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona sta procedendo al reperimento di un ulteriore medico radiologo.

“Questo potenziamento sia dal punto di vista della strumentazione sia dal punto di vista di incremento del personale in organico – afferma l’Assessore alla Sanità della Regione Marche Paolo Calcinaro – è una ulteriore dimostrazione dell’attenzione che viene rivolta all’Ospedale per dare risposte ai bisogni di salute della popolazione”.