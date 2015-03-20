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Senigallia Eventi – Estate 2026: pubblicata la brochure ufficiale online e cartacea

In calendario 62 appuntamenti tra musica, cultura e grandi eventi

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Eventi Senigallia Estate 2026

Da venerdì 3 luglio è disponibile la brochure ufficiale di “Senigallia da vivere… Appuntamenti, eventi, attività ed esperienze 2026”,scaricabile gratuitamente dal profilo instagram Feel Senigallia (link in bio) e dal portale feelsenigallia.it. (PDF scaricabile anche qui)

Una scelta che punta a rendere il calendario degli eventi ancora più accessibile e immediato: cittadini, turisti e operatori economici potranno consultarlo direttamente dal proprio smartphone e condividerlo in tempo reale con clienti e visitatori.

Contestualmente prende il via anche la distribuzione di 14mila depliant cartacei, che raggiungeranno alberghi, strutture ricettive, pubblici esercizi, stabilimenti balneari e attività commerciali di tutta la città, offrendo una pratica guida tascabile agli appuntamenti dell’estate.

Eventi Senigallia Estate 2026Sono 62 gli eventi inseriti nel cartellone estivo, con 11 festival, 18 tra concerti e spettacoli musicali e 13 appuntamenti culturali, ai quali si affiancano manifestazioni sportive, eventi dedicati alle famiglie, iniziative enogastronomiche e numerose proposte promosse dalle associazioni del territorio.

L’Amministrazione Comunale ha approvato il calendario ‘Senigallia Eventi– Estate 2026’, un programma pensato per valorizzare il territorio, sostenere il tessuto economico locale e offrire ai visitatori un’accoglienza turistica di alto livello. La programmazione conferma Senigallia come uno dei principali poli turistici e culturali della costa adriatica, con un’offerta capace di coniugare grandi eventi, spettacolo, musica, cultura, sport, tradizioni ed enogastronomia. Ampio spazio è stato riservato anche al mondo dell’associazionismo locale, protagonista di numerose iniziative che valorizzano le peculiarità del territorio e contribuiscono a rendere l’offerta estiva ancora più ricca e articolata.

I luoghi dell’estate

Cuore pulsante della stagione sarà Piazza Garibaldi, che ospiterà alcuni degli appuntamenti più attesi, tra cui:

– Notre Dame de Paris (10, 11 e 12 luglio)
– Alfa Tour 2026 (14 luglio)

Piazza Roma e il Giardino della Scuola Pascoli accoglieranno invece spettacoli e concerti in contesti più raccolti, mentre il calendario coinvolgerà anche: Piazza del Duca, Foro Annonario, Rotonda a Mare, Piazzale della Libertà, Lungomare Italia di Marzocca.

 

Le grandi manifestazioni dell’estate 2026

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo nazionale e internazionale:

– XMasters (11-19 luglio)
– Summer Jamboree (31 luglio-9 agosto)
– Utopica (18-20 settembre)

Il calendario degli eventi

Musica, concerti e festival

– Songs – From Woodstock to Coachella
– Red Ladies in concerto
– Rassegna musicale Marche Sonore
– Black Bones – Concerto rock anni ’70, ’80 e ’90
– Orchestra di Fiati “Insieme per gli Altri”
– Beatlesenigallia 2026
– Concerto della Banda Città di Senigallia
– Nando Mariani e i ricordi più belli
– Fisorchestra Marchigiana
– Pop Conero
– Notre Dame de Paris
– Alfa Tour 2026
– Musica Nuova Festival
– Il Cantagiro
– Summer Jamboree
– Celentaneide
– Festival Organistico Internazionale Città di Senigallia
– Tradizionale Concerto d’Estate

Spettacoli e intrattenimento

– Alessandro Haber – Intervista spettacolo
– Marche Storie Show
– Oltre l’Orchestra
– Il nostro disco che suona
– Festival Latino
– Miss Italia – Finale fascia regionale
– Destate la Festa
– Festival degli Artisti di Strada
– Spettacolo pirotecnico sul mare

Eventi per famiglie e bambini

– Giochi di una volta
– Circense per un giorno
– Ambarabà – Teatro ragazzi
– Le storie di Nonna Milena
– Serata Giochi Senza Frontiere
– Giochi Senza Barriere

Cultura, letteratura e tradizioni

– Festival della Filosofia Antica
– Senigallia Fotografia
– Parole d’Estate
– Anniversari Letterari
– Reading di poesie dialettali
– Festival Epicureo
– Il Solenne Ingresso
– Io Leggo Forte
– L’Estetica dell’Effimero
– L’Curtil d’ l Stori(e)
– Senigallia Sotterranea
– Scopriamo la Biblioteca Antonelliana
– Uomini e Paesaggi – Aperitivo al Museo

Enogastronomia

– Tipicità
– Pane Nostrum
– Feel Beer
– Fishmarke(t)
– Cena sotto le Stelle
– Senigallia Wine Market

Sport e attività all’aria aperta

– King of the Cage
– Le Frecce della Spiaggia di Velluto
– XMasters
– Bridge sotto le Stelle
– Passeggiata in Rosa

Altri eventi

– Burraco al Foro
– Burraco delle Bambole
– Donne di Cuori
– Sotto le Stelle, Sopra il Mare
– Adriatic Tattoo
– Magic Espy
– Festival Piazze 2026
– Utopica

“Con questo calendario – afferma il Sindaco Massimo Olivettiabbiamo voluto offrire ai nostri concittadini e ai tanti turisti che sceglieranno la nostra città un programma dinamico e di altissimo spessore culturale. Senigallia si conferma una città capace di coniugare grandi eventi e iniziative diffuse, valorizzando le proprie piazze, il litorale e il prezioso lavoro delle associazioni che animano il territorio. Un’offerta pensata per accompagnare l’intera stagione estiva e rafforzare ulteriormente l’attrattività della nostra città”.

L’Assessore al Turismo Simona Romagnoli aggiunge: “Il nostro obiettivo è offrire un calendario sempre più ricco e competitivo, capace di soddisfare pubblici diversi. Dai grandi appuntamenti internazionali come Summer Jamboree, XMasters e Utopica fino agli eventi culturali, musicali, sportivi e alle iniziative promosse dalle realtà associative cittadine, abbiamo costruito un’estate che racconta al meglio l’identità di Senigallia e la rende una destinazione attrattiva durante tutta la stagione”.

Allegati

Scarica il PDF con il programma degli eventi dell’estate 2026 a Senigallia

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