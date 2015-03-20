Senigallia Eventi – Estate 2026: pubblicata la brochure ufficiale online e cartacea
In calendario 62 appuntamenti tra musica, cultura e grandi eventi
Da venerdì 3 luglio è disponibile la brochure ufficiale di “Senigallia da vivere… Appuntamenti, eventi, attività ed esperienze 2026”,scaricabile gratuitamente dal profilo instagram Feel Senigallia (link in bio) e dal portale feelsenigallia.it. (PDF scaricabile anche qui)
Una scelta che punta a rendere il calendario degli eventi ancora più accessibile e immediato: cittadini, turisti e operatori economici potranno consultarlo direttamente dal proprio smartphone e condividerlo in tempo reale con clienti e visitatori.
Contestualmente prende il via anche la distribuzione di 14mila depliant cartacei, che raggiungeranno alberghi, strutture ricettive, pubblici esercizi, stabilimenti balneari e attività commerciali di tutta la città, offrendo una pratica guida tascabile agli appuntamenti dell’estate.
Sono 62 gli eventi inseriti nel cartellone estivo, con 11 festival, 18 tra concerti e spettacoli musicali e 13 appuntamenti culturali, ai quali si affiancano manifestazioni sportive, eventi dedicati alle famiglie, iniziative enogastronomiche e numerose proposte promosse dalle associazioni del territorio.
L’Amministrazione Comunale ha approvato il calendario ‘Senigallia Eventi– Estate 2026’, un programma pensato per valorizzare il territorio, sostenere il tessuto economico locale e offrire ai visitatori un’accoglienza turistica di alto livello. La programmazione conferma Senigallia come uno dei principali poli turistici e culturali della costa adriatica, con un’offerta capace di coniugare grandi eventi, spettacolo, musica, cultura, sport, tradizioni ed enogastronomia. Ampio spazio è stato riservato anche al mondo dell’associazionismo locale, protagonista di numerose iniziative che valorizzano le peculiarità del territorio e contribuiscono a rendere l’offerta estiva ancora più ricca e articolata.
I luoghi dell’estate
Cuore pulsante della stagione sarà Piazza Garibaldi, che ospiterà alcuni degli appuntamenti più attesi, tra cui:
– Notre Dame de Paris (10, 11 e 12 luglio)
– Alfa Tour 2026 (14 luglio)
Piazza Roma e il Giardino della Scuola Pascoli accoglieranno invece spettacoli e concerti in contesti più raccolti, mentre il calendario coinvolgerà anche: Piazza del Duca, Foro Annonario, Rotonda a Mare, Piazzale della Libertà, Lungomare Italia di Marzocca.
Le grandi manifestazioni dell’estate 2026
Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo nazionale e internazionale:
– XMasters (11-19 luglio)
– Summer Jamboree (31 luglio-9 agosto)
– Utopica (18-20 settembre)
Il calendario degli eventi
Musica, concerti e festival
– Songs – From Woodstock to Coachella
– Red Ladies in concerto
– Rassegna musicale Marche Sonore
– Black Bones – Concerto rock anni ’70, ’80 e ’90
– Orchestra di Fiati “Insieme per gli Altri”
– Beatlesenigallia 2026
– Concerto della Banda Città di Senigallia
– Nando Mariani e i ricordi più belli
– Fisorchestra Marchigiana
– Pop Conero
– Notre Dame de Paris
– Alfa Tour 2026
– Musica Nuova Festival
– Il Cantagiro
– Summer Jamboree
– Celentaneide
– Festival Organistico Internazionale Città di Senigallia
– Tradizionale Concerto d’Estate
Spettacoli e intrattenimento
– Alessandro Haber – Intervista spettacolo
– Marche Storie Show
– Oltre l’Orchestra
– Il nostro disco che suona
– Festival Latino
– Miss Italia – Finale fascia regionale
– Destate la Festa
– Festival degli Artisti di Strada
– Spettacolo pirotecnico sul mare
Eventi per famiglie e bambini
– Giochi di una volta
– Circense per un giorno
– Ambarabà – Teatro ragazzi
– Le storie di Nonna Milena
– Serata Giochi Senza Frontiere
– Giochi Senza Barriere
Cultura, letteratura e tradizioni
– Festival della Filosofia Antica
– Senigallia Fotografia
– Parole d’Estate
– Anniversari Letterari
– Reading di poesie dialettali
– Festival Epicureo
– Il Solenne Ingresso
– Io Leggo Forte
– L’Estetica dell’Effimero
– L’Curtil d’ l Stori(e)
– Senigallia Sotterranea
– Scopriamo la Biblioteca Antonelliana
– Uomini e Paesaggi – Aperitivo al Museo
Enogastronomia
– Tipicità
– Pane Nostrum
– Feel Beer
– Fishmarke(t)
– Cena sotto le Stelle
– Senigallia Wine Market
Sport e attività all’aria aperta
– King of the Cage
– Le Frecce della Spiaggia di Velluto
– XMasters
– Bridge sotto le Stelle
– Passeggiata in Rosa
Altri eventi
– Burraco al Foro
– Burraco delle Bambole
– Donne di Cuori
– Sotto le Stelle, Sopra il Mare
– Adriatic Tattoo
– Magic Espy
– Festival Piazze 2026
– Utopica
“Con questo calendario – afferma il Sindaco Massimo Olivetti – abbiamo voluto offrire ai nostri concittadini e ai tanti turisti che sceglieranno la nostra città un programma dinamico e di altissimo spessore culturale. Senigallia si conferma una città capace di coniugare grandi eventi e iniziative diffuse, valorizzando le proprie piazze, il litorale e il prezioso lavoro delle associazioni che animano il territorio. Un’offerta pensata per accompagnare l’intera stagione estiva e rafforzare ulteriormente l’attrattività della nostra città”.
L’Assessore al Turismo Simona Romagnoli aggiunge: “Il nostro obiettivo è offrire un calendario sempre più ricco e competitivo, capace di soddisfare pubblici diversi. Dai grandi appuntamenti internazionali come Summer Jamboree, XMasters e Utopica fino agli eventi culturali, musicali, sportivi e alle iniziative promosse dalle realtà associative cittadine, abbiamo costruito un’estate che racconta al meglio l’identità di Senigallia e la rende una destinazione attrattiva durante tutta la stagione”.
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