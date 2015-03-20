Senigallia Eventi – Estate 2026: pubblicata la brochure ufficiale online e cartacea In calendario 62 appuntamenti tra musica, cultura e grandi eventi

214 Letture Cultura e Spettacoli

Da venerdì 3 luglio è disponibile la brochure ufficiale di “Senigallia da vivere… Appuntamenti, eventi, attività ed esperienze 2026”,scaricabile gratuitamente dal profilo instagram Feel Senigallia (link in bio) e dal portale feelsenigallia.it. (PDF scaricabile anche qui)

Una scelta che punta a rendere il calendario degli eventi ancora più accessibile e immediato: cittadini, turisti e operatori economici potranno consultarlo direttamente dal proprio smartphone e condividerlo in tempo reale con clienti e visitatori.

Contestualmente prende il via anche la distribuzione di 14mila depliant cartacei, che raggiungeranno alberghi, strutture ricettive, pubblici esercizi, stabilimenti balneari e attività commerciali di tutta la città, offrendo una pratica guida tascabile agli appuntamenti dell’estate.

Sono 62 gli eventi inseriti nel cartellone estivo, con 11 festival, 18 tra concerti e spettacoli musicali e 13 appuntamenti culturali, ai quali si affiancano manifestazioni sportive, eventi dedicati alle famiglie, iniziative enogastronomiche e numerose proposte promosse dalle associazioni del territorio.

L’Amministrazione Comunale ha approvato il calendario ‘Senigallia Eventi– Estate 2026’, un programma pensato per valorizzare il territorio, sostenere il tessuto economico locale e offrire ai visitatori un’accoglienza turistica di alto livello. La programmazione conferma Senigallia come uno dei principali poli turistici e culturali della costa adriatica, con un’offerta capace di coniugare grandi eventi, spettacolo, musica, cultura, sport, tradizioni ed enogastronomia. Ampio spazio è stato riservato anche al mondo dell’associazionismo locale, protagonista di numerose iniziative che valorizzano le peculiarità del territorio e contribuiscono a rendere l’offerta estiva ancora più ricca e articolata.

I luoghi dell’estate

Cuore pulsante della stagione sarà Piazza Garibaldi, che ospiterà alcuni degli appuntamenti più attesi, tra cui:

– Notre Dame de Paris (10, 11 e 12 luglio)

– Alfa Tour 2026 (14 luglio)

Piazza Roma e il Giardino della Scuola Pascoli accoglieranno invece spettacoli e concerti in contesti più raccolti, mentre il calendario coinvolgerà anche: Piazza del Duca, Foro Annonario, Rotonda a Mare, Piazzale della Libertà, Lungomare Italia di Marzocca.

Le grandi manifestazioni dell’estate 2026

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo nazionale e internazionale:

– XMasters (11-19 luglio)

– Summer Jamboree (31 luglio-9 agosto)

– Utopica (18-20 settembre)

Il calendario degli eventi

Musica, concerti e festival

– Songs – From Woodstock to Coachella

– Red Ladies in concerto

– Rassegna musicale Marche Sonore

– Black Bones – Concerto rock anni ’70, ’80 e ’90

– Orchestra di Fiati “Insieme per gli Altri”

– Beatlesenigallia 2026

– Concerto della Banda Città di Senigallia

– Nando Mariani e i ricordi più belli

– Fisorchestra Marchigiana

– Pop Conero

– Notre Dame de Paris

– Alfa Tour 2026

– Musica Nuova Festival

– Il Cantagiro

– Summer Jamboree

– Celentaneide

– Festival Organistico Internazionale Città di Senigallia

– Tradizionale Concerto d’Estate

Spettacoli e intrattenimento

– Alessandro Haber – Intervista spettacolo

– Marche Storie Show

– Oltre l’Orchestra

– Il nostro disco che suona

– Festival Latino

– Miss Italia – Finale fascia regionale

– Destate la Festa

– Festival degli Artisti di Strada

– Spettacolo pirotecnico sul mare

Eventi per famiglie e bambini

– Giochi di una volta

– Circense per un giorno

– Ambarabà – Teatro ragazzi

– Le storie di Nonna Milena

– Serata Giochi Senza Frontiere

– Giochi Senza Barriere

Cultura, letteratura e tradizioni

– Festival della Filosofia Antica

– Senigallia Fotografia

– Parole d’Estate

– Anniversari Letterari

– Reading di poesie dialettali

– Festival Epicureo

– Il Solenne Ingresso

– Io Leggo Forte

– L’Estetica dell’Effimero

– L’Curtil d’ l Stori(e)

– Senigallia Sotterranea

– Scopriamo la Biblioteca Antonelliana

– Uomini e Paesaggi – Aperitivo al Museo

Enogastronomia

– Tipicità

– Pane Nostrum

– Feel Beer

– Fishmarke(t)

– Cena sotto le Stelle

– Senigallia Wine Market

Sport e attività all’aria aperta

– King of the Cage

– Le Frecce della Spiaggia di Velluto

– XMasters

– Bridge sotto le Stelle

– Passeggiata in Rosa

Altri eventi

– Burraco al Foro

– Burraco delle Bambole

– Donne di Cuori

– Sotto le Stelle, Sopra il Mare

– Adriatic Tattoo

– Magic Espy

– Festival Piazze 2026

– Utopica

“Con questo calendario – afferma il Sindaco Massimo Olivetti – abbiamo voluto offrire ai nostri concittadini e ai tanti turisti che sceglieranno la nostra città un programma dinamico e di altissimo spessore culturale. Senigallia si conferma una città capace di coniugare grandi eventi e iniziative diffuse, valorizzando le proprie piazze, il litorale e il prezioso lavoro delle associazioni che animano il territorio. Un’offerta pensata per accompagnare l’intera stagione estiva e rafforzare ulteriormente l’attrattività della nostra città”.

L’Assessore al Turismo Simona Romagnoli aggiunge: “Il nostro obiettivo è offrire un calendario sempre più ricco e competitivo, capace di soddisfare pubblici diversi. Dai grandi appuntamenti internazionali come Summer Jamboree, XMasters e Utopica fino agli eventi culturali, musicali, sportivi e alle iniziative promosse dalle realtà associative cittadine, abbiamo costruito un’estate che racconta al meglio l’identità di Senigallia e la rende una destinazione attrattiva durante tutta la stagione”.