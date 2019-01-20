Progetti di inserimento lavorativo per Over 60, venti i posti a disposizione La scadenza per la presentazione delle domande è fissata a martedì 21 luglio

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L’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone”, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8, ha aperto la selezione pubblica per individuare i destinatari di due progetti di inserimento lavorativo dedicati agli over 60, finanziati dalla Regione Marche nell’ambito dell’Avviso “Over 60 – Progetti speciali di inserimento lavorativo”.

I progetti sono due: “Radici attive“, nell’ambito della cura dell’ambiente e del decoro urbano, e “Tempi diversi“, nell’ambito dei servizi di pubblica utilità e di aiuto alle persone anziane o sole. In totale sono disponibili venti posti, ripartiti tra i nove Comuni dell’Ambito — Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti e Trecastelli — con una graduatoria distinta per ciascun Comune.

Possono partecipare le persone tra i 60 e i 66 anni, residenti nelle Marche, disoccupate, iscritte a un Centro per l’Impiego e non ancora titolari di pensione. Ogni progetto ha durata di dodici mesi, con un impegno di 30 ore settimanali su cinque giornate; ai partecipanti è riconosciuta un’indennità mensile di circa 963 euro lordi, interamente a carico della Regione Marche. La partecipazione non costituisce rapporto di lavoro e i destinatari mantengono lo stato di disoccupazione.

Le domande devono essere presentate entro le ore 13:00 del 21 luglio 2026, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall’Unione, via PEC all’indirizzo protocollo@pec.leterredellamarcasenone.it, con consegna a mano presso gli Sportelli Sociali dei Comuni dell’Ambito o tramite raccomandata A/R. Presso gli stessi sportelli è attivo un servizio gratuito di assistenza alla compilazione della domanda.

L’avviso completo e la modulistica sono pubblicati sul sito www.leterredellamarcasenone.it e sui siti dei Comuni dell’Ambito