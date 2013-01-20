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Jazz’Inn 2026, a Ostra il confronto sull’innovazione che mette al centro le persone

L'assessore regionale Bugaro: "La sfida è accompagnare la transizione digitale senza perdere la dimensione umana"

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L'assessore regionale Bugaro a Jazz'Inn 2026

“L’innovazione non vive soltanto nei grandi centri urbani, nei distretti tecnologici o nei luoghi tradizionalmente associati alla ricerca avanzata. Nasce anche nei territori, nelle comunità, nelle imprese che ogni giorno sperimentano come sia possibile trasformare un bisogno concreto in una soluzione utile grazie alle competenze diffuse e alla capacità di mettere insieme saperi diversi”. Con queste parole l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Giacomo Bugaro, è intervenuto a Ostra a Jazz’Inn 2026 – “UAU! Umanità Aumentata. Persone oltre la tecnologia”, il laboratorio nazionale di innovazione promosso dalla Fondazione Ampioraggio che coinvolge istituzioni, imprese, università e territori.

Richiamando il tema dell’edizione, Bugaro ha ribadito che la trasformazione digitale deve restare al servizio delle persone: “L’intelligenza artificiale, la digitalizzazione, le nuove piattaforme, i dati e l’automazione dei processi produttivi sono strumenti potentissimi, ma restano strumenti – ha detto -. La vera sfida politica, economica e sociale è fare in modo che aumentino le capacità delle persone, rafforzino le imprese, migliorino la qualità del lavoro e rendano i territori più attrattivi e più coesi”.

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Pubblicato Mercoledì 1 luglio, 2026 
alle ore 15:05
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