Doppio appuntamento settimanale a luglio e agosto con le visite guidate gratuite alla Pinacoteca di Senigallia In tutte le serate di venerdì e domenica alle ore 21,30 sarà possibile andare alla scoperta dei tesori della Pinacoteca

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Doppio appuntamento settimanale a luglio e agosto con le visite guidate gratuite alla Pinacoteca di Senigallia.

In tutte le serate di venerdì e domenica alle ore 21,30 sarà possibile andare alla scoperta dei tesori della Pinacoteca, la quale ospita opere d’arte provenienti da tutto il territorio diocesano, dal Cesano all’Esino, dall’Adriatico agli Appennini. Tele, statue, paramenti, argenterie, , spartiti musicali, mobilio costituiscono il patrimonio di storia e di arte ulteriormente arricchito dalla preziosa mostra “Sulla via di Francesco. Un percorso d’arte e di luoghi per conoscere il Poverello”.

L’esposizione, che ha ricevuto il prestigioso patrocinio del Pontificio Consiglio per la Cultura e del Consiglio Regionale delle Marche, è stata ideata e curata dalle storiche dell’arte Elide Oro e Lorenza Zampa e unisce nell’Anno Giubilare Francescano le Diocesi marchigiane, grazie alla profonda sinergia tra Chiese locali, Regione Marche e Conferenza Episcopale Marchigiana. Il progetto espositivo senigalliese nasce in concomitanza con l’Ottavo centenario dalla morte di San Francesco (1226-2026) e si propone di esplorare la figura del Santo d’Assisi attraverso un percorso a tappe. I visitatori potranno riscoprire gli episodi più significativi della sua vita: dalla profonda devozione a Cristo Crocifisso all’esperienza delle stimmate, fino al legame spirituale con Santa Chiara. Il cuore della mostra è costituito da un ricco corpus di opere pittoriche e lignee, selezionate con cura tra il patrimonio diocesano.

La Pinacoteca di Senigallia è comunque visitabile dal giovedì alla domenica, nel periodo 1 giugno – 31 agosto) in orario 21.00 – 24.00, con ingresso gratuito. Info: www.diocesisenigallia.it e sulle pagine social della Pinacoteca (fb e ig).

ORARIO PINACOTECA SENIGALLIA ESTATE 2026

(Giugno, Luglio, Agosto)

Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica: ore 21 – 24

INGRESSO GRATUITO

ALLA SCOPERTA

DEI TESORI

DELLA PINACOTECA

Visita guidata gratuita tutti i venerdì e domeniche

di luglio, agosto

Ritrovo dei partecipanti in Pinacoteca alle ore 21.30

gruppi contingentati con posti limitati

non occorre prenotazione – visita in lingua italiana

Info: www.diocesisenigallia.it – tel. 071.7920709