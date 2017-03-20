A Senigallia “80 anni di diritto al voto delle donne. Verso una democrazia paritaria” Incontro pubblico sabato 6 giugno 2026, 17.30, Rocca Roveresca

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In occasione dell’80° anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia, la Fidapa BPW Italy – Sezione di Senigallia organizza l’incontro pubblico dal titolo “80 anni di diritto al voto delle donne. Verso una democrazia paritaria”, che si terrà sabato 6 giugno 2026 alle ore 17.30 presso la Rocca Roveresca di Senigallia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire il percorso storico, politico e giuridico che ha portato al riconoscimento del suffragio universale femminile, offrendo al contempo un’occasione di confronto sui temi della partecipazione democratica, della rappresentanza e della parità di genere, questioni ancora oggi centrali nel dibattito pubblico.

Dopo i saluti istituzionali della presidente della Fidapa BPW Italy – Sezione di Senigallia, Stefania Nardella, della segretaria della Fidapa BPW Italy Distretto Centro Silva Tenenti, del sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e della rappresentante della Commissione Regionale Pari Opportunità Loretta Mannocchi, prenderanno la parola due studiosi che offriranno una lettura multidisciplinare del tema. Il professor Riccardo Piccioni, associato di Storia contemporanea dell’Università degli Studi di Macerata, ripercorrerà il processo storico che ha condotto alla conquista del diritto di voto da parte delle donne mentre la professoressa Marta Cerioni, associata di Diritto pubblico all’Università Politecnica delle Marche, analizzerà invece gli aspetti giuridici e costituzionali legati al suffragio universale. A moderare l’incontro sarà la giornalista Giulia Mancinelli.

L’evento gode dei patrocini della Regione Marche e del Comune di Senigallia e considerato il valore storico, culturale e sociale dell’iniziativa, è stato accreditato presso l’Ordine dei Giornalisti delle Marche e presso l’Ordine degli Avvocati di Ancona ai fini della formazione professionale continua. La partecipazione gratuita è ma con prenotazione obbligatoria al numero 071 63258 oppure all’indirizzo e-mail pal-pu.roccasenigallia@cultura.gov.it. La prenotazione sarà ritenuta valida fino a dieci minuti prima dell’inizio dell’evento.