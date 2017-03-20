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Fascicolo Sanitario Elettronico: nelle Marche ancora ritardi per messa a terra risorse PNRR

Mangialardi (PD): "Nostra regione all'ultimo posto in Italia per utilizzo FSE. Siamo indietro di 5 anni rispetto all'Emilia Romagna"

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Politica
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Maurizio Mangialardi

Grazie alle puntuali interrogazioni delle colleghe consigliere Micaela Vitri e Marta Ruggeri, è tornato martedì 26 maggio al centro della discussione in consiglio regionale il tema dei ritardi nella spesa PNRR per ciò che concerne il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

Una questione che avevo già sollevato la settimana scorsa con un atto ispettivo nel quale sottolineavo l’urgenza di accelerare nell’utilizzo dei fondi europei sulla digitalizzazione del servizio sanitario regionale, a solo un mese dalla scadenza tassativa del PNRR – Missione 6 Salute.

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