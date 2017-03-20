Fascicolo Sanitario Elettronico: nelle Marche ancora ritardi per messa a terra risorse PNRR
Mangialardi (PD): "Nostra regione all'ultimo posto in Italia per utilizzo FSE. Siamo indietro di 5 anni rispetto all'Emilia Romagna"
175 Letture0 commenti
Grazie alle puntuali interrogazioni delle colleghe consigliere Micaela Vitri e Marta Ruggeri, è tornato martedì 26 maggio al centro della discussione in consiglio regionale il tema dei ritardi nella spesa PNRR per ciò che concerne il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).
Una questione che avevo già sollevato la settimana scorsa con un atto ispettivo nel quale sottolineavo l’urgenza di accelerare nell’utilizzo dei fondi europei sulla digitalizzazione del servizio sanitario regionale, a solo un mese dalla scadenza tassativa del PNRR – Missione 6 Salute.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!