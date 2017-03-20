Anci Marche: “Il Piano Casa è un’opportunità per i Comuni” Il presidente Fioravanti: "Rimette al centro il diritto all’abitare attraverso un piano di investimenti pubblici molto significativi"

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Le linee guida del nuovo “Piano Casa” del governo Meloni (DL n. 66/2026) puntano soprattutto a contrastare la crisi abitativa recuperando delle case popolari esistenti oggi inutilizzati o degradati, accelerando sulla manutenzione e prevedendo nuove costruzioni di edilizia popolare con possibilità di “rent to buy” che preveda riscatto futuro. Di questo tema si è parlato nel consiglio direttivo di Anci Marche convocato dal Presidente Marco Fioravanti per affrontare il tema con la partecipazione dell’On. Lucia Albano, Sottosegretario al Mef e Tommaso Fagioli, Presidente di Erap Marche.