La festa dei tifosi senigalliesi dell’Inter Il club presieduto da Massimo Volpini ha celebrato vittoria di campionato e coppa Italia

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Bella e partecipata festa al Maremoto per l’Inter Club Senigallia che ha festeggiato le vittorie di Campionato e Coppa.



Una serata di grande allegria per i tanti soci del sodalizio senigalliese che durante il riuscitissimo appuntamento non hanno fatto mancare cori e sventolio di bandiere nerazzurre.

Molto suggestiva anche la location che ha accolto i tifosi interisti che hanno potuto trascorrere l’ennesima serata indimenticabile, che si è conclusa con il taglio delle elegantissime torte ad hoc preparate per la circostanza.

Da quando è nato l’Inter Club Senigallia nel 2018, le occasioni per festeggiare non sono certo mancate. Sono infatti stati vinti 3 Campionati, 3 Coppa Italia e 3 Supercoppe. Senza dimenticare la partecipazione a 2 Finali di Champion ‘s League e ad 1 Finale di Europa League.

Un sodalizio molto unito quello del presidente Massimo Volpini che in questa stagione di grandi soddisfazioni sportive, ha organizzato straordinarie, partecipate ed entusiasmanti trasferte del campionato.

Ormai l’Inter Club Senigallia è una realtà conosciutissima, ed oltre a rappresentare il terzo club più importante delle Marche, ottiene consensi per la grande capacità organizzative dei vari appuntamenti.

Insomma un futuro ricco di tante belle prospettive e che il presidente Massimo Volpini si augura “con tante conferme da tutti i punti di vista. Naturalmente il nostro impegno ed il nostro amore verso l’Inter può solo che essere confermato e, se possibile, continuare ulteriormente a crescere”.

Nel frattempo, già dall’appuntamento al Maremoto sono iniziate le iscrizioni al prossimo anno all’Inter Club Senigallia.