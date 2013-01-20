Festa della Repubblica, gli eventi e le iniziative organizzati dalla Scuola di Pace Il programma andrà avanti fino al prossimo 8 giugno

Quest’anno si celebrano gli ottanta anni dal voto del 2 giugno 1946, dal quale nacque la Repubblica Italiana e l’Assemblea Costituente. Ottanta anni dal primo voto delle donne, dalla prima espressione del suffragio universale in Italia, da cui prese vita la storia della democrazia italiana, dopo la dittatura fascista, la guerra e la lotta di Liberazione.

Per ricordare una data così importante, la Scuola di Pace «Vincenzo Buccelletti» del Comune di Senigallia, in stretta collaborazione con ANPI e con CHEAP | street poster art, Associazione /Altra Metà, Università per la Pace delle Marche, Associazione Gli amici dell’Unità solidale, organizza un percorso di iniziative messe in campo non solo nella giornata del 2 giugno ma anche in date limitrofe: il 2 Giugno off. Ecco il programma dettagliato.

Preceduto da un INTERVENTO DI ARTE PUBBLICA SU POSTER PER LE VIE DELLA CITTÀ negli spazi delle affissioni comunali dal 27 maggio al 5 giugno (una prima volta per Senigallia), l’evento di apertura del 2 Giugno off si svolge venerdì 29 maggio 2026 alle ore 19 nella sede ANPI di via Cherubini 4, con la presentazione del libro «DISOBBEDIRE CON GENEROSITÀ», a cura del collettivo CHEAP | street poster art, progetto di arte pubblica.

Con la moderazione della Presidente ANPI Mabel Morri, una componente del collettivo presenta l’esperienza da cui è scaturito il libro, che racconta i 10 anni dalla nascita di CHEAP, il suo percorso artistico e curatoriale, svelando il dietro le quinte di pratiche radicali, esperienze di strada formative, pensieri puntuali e aneddotiche, che aprono uno spiraglio sulle anime del progetto. Scoprire come l’arte possa trasformare le città in cui si vive in un autentico luogo di lotta e anche di cura del bene comune e delle comunità. Un invito a rivalutare il potere dell’arte pubblica nel modellare la nostra società contemporanea.

Lunedì 1° giugno 2026 alle ore 21:30 al Teatro Portone viene messo in scena «RESTARE LIBERI», un intenso spettacolo di narrazione civile ideato e interpretato dall’attore e narratore romagnolo Max Cimatti, accompagnato dalle musiche dell’argentino Martin Navello. Lo spettacolo è un viaggio nella memoria, nella coscienza e nell’etica, incentrato sulla figura di un giovane giudice in crisi di coscienza. Attraverso i suoi pensieri, Cimatti porta sul palco storie di uomini e donne che hanno lottato per la giustizia e la libertà, pagando spesso prezzi altissimi.

Martedì 2 giugno 2026 alle ore 17.30 presso il piazzale della Libertà, di fronte alla Rotonda a mare la festa viene aperta da un intervento musicale della Banda cittadina.

Segue il saluto dell’Amministrazione Comunale.

Alle 18, sul tema «LA REPUBBLICA, LE DONNE, LA PACE», si svolge l’incontro con Lidia Pupilli, Direttrice scientifica dell’Associazione di Storia Contemporanea, e con Federico Losurdo, Professore di diritto costituzionale e pubblico presso l’Università degli Studi «Carlo Bo» di Urbino.

Alle 19:30, è la volta della performance de LA MURGA GLAMOURGA, gruppo di teatro di strada, musica e danza nato a Milano nel 2015. Più che un semplice collettivo artistico, è un gruppo di attivismo sociale e di protesta nato a ridosso dell’Expo, famoso per animare cortei e manifestazioni con i suoi ritmi travolgenti e i suoi costumi colorati.

La Murga è un’espressione artistica nata in America Latina, che coniuga percussioni incalzanti e passi di danza a un forte spirito di satira e liberazione. Organizzano prove e laboratori aperti e gratuiti per insegnare ritmi, coreografie e per preparare i travestimenti. Unendo l’intrattenimento a messaggi di rivendicazione politica e sociale, partecipano attivamente a manifestazioni cittadine e cortei (ad esempio, in occasione del 25 Aprile oppure il 25 Novembre, giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne).

Alle 20:30 proiezione dei lavori degli studenti del Liceo Scientifico «Medi» che hanno partecipato al corso di Educazione Civica LEZIONI DI COSTITUZIONE, condotto da Libera, ANPI e Scuola di Pace nell’anno scolastico 2025/26.

Alle 21.30 spettacolo teatrale della MARLON BANDA, compagnia di musica, clown e cabaret, nata dall’unione di quattro artisti legati dalla comune passione per il mondo dei clown, un’innata indole comica e l’amore per la musica. Tre dei quattro componenti si sono conosciuti lavorando come clown dottori in ospedali psichiatrici per l’associazione «Soccorso Clown», un incontro che ha fatto nascere uno spettacolo in continua evoluzione. Il gruppo muove i primi passi nel 2014 a Roma e prosegue fino ad oggi con la ricerca di un rapporto fra musica e comicità, sviluppando un linguaggio del tutto originale, raggiungendo palcoscenici e festival sempre più importanti.

È composta da Luciano Pastori, Piero Ricciardi, Enrico Marconi, Giulio Maschio, artisti che spaziano dalla giocoleria, il mimo, la commedia teatrale, la musica, la comicità di strada.

Giovedì 4 giugno 2026 alle ore 18 nella sede ANPI di via Cherubini 4, l’Associazione di Storia Contemporanea presenterà il nuovo volume dedicato all’anniversario del 2 giugno, «LA REPUBBLICA ITALIANA E IL SUO LUNGO CAMMINO, 1946-2026», 1797 edizioni, a cura di Marco Severini e Lidia Pupilli. Modera Marco Pettinari.

Venerdì 5 giugno 2026 alle ore 19 nel terreno a fianco del seminario (ingresso in via Cellini), a cura dell’Associazione /Altra Metà, sono ospiti a Senigallia le scrittrici Lorenza Ghinelli e Silvia Bottani, autrici del libro «LA ROCCIA DALLE RADICI DI STELLE», Aboca edizioni.

In apertura della serata ci sarà la performance «C’ERA UNA VOLTA…SPECCHI RIBELLI E FIABE A CONFRONTO», creata dalla stessa associazione. Un incontro intenso, in un luogo che sembra lasciarsi alle spalle la città, pur essendo all’interno del tessuto cittadino: è anche questo, Senigallia, basta alzarsi un poco per sentirsi lontani, eppure vicinissimi a tutto ciò che si conosce. La combo vuole portare gli astanti alla scoperta di linguaggi e di storie che vogliono riflettere sull’oggi attraverso la performance e attraverso il romanzo.

Lunedì 8 giugno 2026 alle ore 21:15, in collaborazione con il Cinema Gabbiano, ci sarà la proiezione del film d’animazione “La Principessa Mononoke”. Restaurato in 4k e con un nuovo doppiaggio, il film è uno dei capolavori di Hayao Miyazaki e del suo Studio Ghibli. Nel ventaglio di date disponibili, a Senigallia sarà possibile vederlo solo nella sera di lunedì 8 giugno, un evento speciale al quale non mancare.