EDRA Costruzioni approva il bilancio 2025 coronando un percorso di profonda trasformazione Lo spazio riservato alla soddisfazione sarà breve: il lavoro chiama, e il 2026 si apre con un portafoglio commesse robusto

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Vi sono imprese che attraversano il tempo e imprese che dal tempo si lasciano attraversare. EDRA Costruzioni appartiene alla prima qualità. La cooperativa giunge al traguardo del mezzo secolo con una vitalità che non ha nulla di celebrativo e tutto di sostanziale.

Il bilancio dell’esercizio 2025, approvato giovedì 28 maggio dall’Assemblea dei Soci ne è la testimonianza più eloquente: un risultato positivo, frutto non di contingenze favorevoli ma della conclusione riuscita di un turnaround che ha impegnato la governance, la base sociale e l’intera struttura operativa per diversi esercizi consecutivi.

Non è superfluo ricordare la portata di quel percorso. Rilanciare un’impresa cooperativa nel settore delle costruzioni — un comparto ciclico, ad alta intensità di capitale, esposto alle oscillazioni della domanda pubblica e ai vincoli normativi più stringenti — significa intervenire simultaneamente sulla struttura dei costi, sull’organizzazione del lavoro, sulla selezione delle commesse e, prima ancora, sulla cultura d’impresa. Grazie alla costante vicinanza di Legacoop Marche, EDRA ha raggiunto i suoi traguardi senza scorciatoie e senza mai rinunciare alla propria identità.

Il dato che meglio restituisce il senso del 2025 è il pieno rilancio della gestione caratteristica. La cooperativa genera valore nel cuore del proprio mestiere: cantieri condotti con rigore, commesse acquisite e portate a compimento, capacità tecnica riconosciuta da una committenza pubblica e privata che torna a guardare a EDRA con rinnovata fiducia. Il valore della produzione ha segnato un incremento significativo rispetto all’esercizio precedente, i margini operativi si sono irrobustiti e il portafoglio ordini disegna un orizzonte di continuità che consente di pianificare con serenità. Ma il segnale più prezioso, quello che nessun prospetto contabile riesce a catturare per intero, è di natura immateriale: è il ritrovato spirito di squadra, la percezione diffusa — tra soci, dipendenti, collaboratori — di appartenere a un progetto che ha superato la prova più difficile e ne è uscito con una consapevolezza nuova.

A questa rinata solidità produttiva si affianca un apparato di certificazioni che nel 2025 è stato ulteriormente ampliato e consolidato. A ciò si sommano i riconoscimenti conferiti nel corso dell’anno, a riprova che il cammino di EDRA è seguito con attenzione e considerato come esempio virtuoso di rigenerazione imprenditoriale cooperativa.

Esiste un filo sottile e resistente che collega lo spirito originario del 1975 — quando un pugno di artigiani decise che costruire insieme valesse più che costruire da soli — alle scelte più innovative del 2025. Lo si ritrova, con evidenza quasi simbolica, nella decisione di farsi parte attiva nella costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile. L’intuizione è la medesima che presiedette alla fondazione della cooperativa: aggregare risorse, competenze e volontà per conseguire un beneficio che il singolo, da solo, non potrebbe raggiungere. Con la differenza che oggi, accanto ai mattoni, si condivide anche l’energia. Il progetto dà vita a un circuito virtuoso di produzione e autoconsumo da fonti rinnovabili, con ricadute tangibili in termini di riduzione dei costi energetici e dell’impronta ambientale. Per una cooperativa edile, partecipare alla transizione energetica è la declinazione più attuale e coerente della propria ragion d’essere.

EDRA ha dato forma nel 2025 a un piano organico di welfare aziendale pensato per restituire valore concreto a chi ogni giorno — nei cantieri e negli uffici — rende possibile il funzionamento dell’impresa. Le misure adottate rappresentano l’esito naturale di una governance che considera il benessere dei propri lavoratori non già un capitolo accessorio del bilancio, bensì la precondizione della sua sostenibilità.

La pagina forse più audace di questo esercizio porta tuttavia il nome di EDRA 5.0. Si tratta di un ecosistema tecnologico-gestionale interamente concepito all’interno della cooperativa, privo di qualsiasi debito verso soluzioni preconfezionate, e pensato per far dialogare le tecnologie digitali più avanzate con la realtà concreta del cantiere e della commessa. Il sistema costituisce l’investimento strategico di maggiore respiro che la cooperativa abbia intrapreso nella propria storia.

L’illustrazione del bilancio da parte del presidente, dott. Gabriele Gentili, sottolinea che un percorso di questa natura è un risultato che merita di essere riconosciuto nella sua piena dignità. Ma chi conosce l’indole di EDRA sa che lo spazio riservato alla soddisfazione sarà breve: il lavoro chiama, e il 2026 si apre con un portafoglio commesse robusto, una struttura organizzativa consolidata, un impianto tecnologico in pieno dispiegamento e — soprattutto — una comunità di soci e lavoratori che ha ritrovato la fiducia nel proprio progetto comune. Cinquant’anni or sono, un gruppo di persone ebbe l’ardire di scommettere che si potesse costruire meglio costruendo insieme. Quella scommessa, oggi, è una realtà consolidata che guarda il futuro.