Fosforo 2026 chiude con il pubblico delle grandi edizioni Oltre 200 eventi a Senigallia

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Fosforo 2026 chiude con il pubblico delle grandi edizioni: laboratori al completo, il nuovo Spazio Bimbi tra le sorprese dell’anno e tre serate da tutto esaurito al Teatro La Fenice.

La sedicesima edizione del festival della scienza di Senigallia, andata in scena dal 21 al 24 maggio con oltre 215 eventi gratuiti e più di 65 tra ospiti e relatori, si chiude confermandosi uno degli appuntamenti di divulgazione più seguiti del centro Italia.

Si è conclusa domenica 24 maggio la sedicesima edizione di Fosforo: La Festa della Scienza che per quattro giorni ha trasformato piazze, palazzi storici e luoghi simbolo di Senigallia in un grande laboratorio diffuso a cielo aperto. Dal 21 al 24 maggio, oltre 215 eventi gratuiti e più di 65 tra divulgatori, ricercatori e artisti hanno animato la città, accogliendo un pubblico di 15.000 presenze tra famiglie, scuole, curiosi e appassionati arrivati anche da fuori regione.

Il cuore pulsante del festival si è confermato ancora una volta nei laboratori, dove la scienza si tocca con mano. La griglia delle attività, replica dopo replica e distribuita tra il Vallato della Rocca, l’Expo EX, la Sala del Fico e gli stand interattivi, ha registrato un’affluenza altissima. Tra le proposte più richieste, Zucchero & Co. L’impronta della dolcezza, a cura di Eridania con l’animazione scientifica della Cooperativa Ossigeno, e Tetris, portato da Spinmaster, hanno richiamato file ininterrotte di pubblico per tutte e quattro le giornate, a conferma di quanto l’esperienza diretta e il “fare scienza” restino la formula più amata dai visitatori di ogni età.

Tra le novità più apprezzate del 2026 spicca il Bimbi Stage, il nuovo spazio interamente dedicato ai più piccoli tra i 2 e i 5 anni. Pensato per accompagnare i bambini alla scoperta della scienza con un linguaggio e attività su misura. Un risultato che premia la scelta di dare ai più piccoli un palcoscenico tutto loro, e che apre la strada al consolidamento di questo format nelle prossime edizioni.

Le serate al Teatro La Fenice hanno rappresentato il momento culminante di ciascuna giornata, con tre appuntamenti che hanno richiamato un pubblico numerosissimo nello storico teatro del centro. Venerdì 22 maggio il doppio appuntamento con Eco-emozioni: il clima dentro di noi (Fenice Piccola) con Giulia Gialdi dell’Università Vita-Salute San Raffaele, e The AI Era (Fenice Grande) ha intrecciato clima e intelligenza artificiale; sabato 23 maggio è stata la volta di La scoperta della Basilica di Vitruvio (Fenice Grande) con Paolo Clini dell’Università Politecnica delle Marche, un viaggio tra archeologia e meraviglia; domenica 24 maggio il gran finale con KOSMOS. La storia dell’Universo, dal Big Bang ad oggi (Fenice Grande) con Luca Perri. Le tre serate, in formato teatrale, hanno fatto registrare 1.800 presenze cumulative, confermando il Teatro La Fenice come palcoscenico ideale per coniugare rigore scientifico e spettacolo dal vivo.

La Rotonda a Mare, in particolare, è stata impreziosita dalla mostra Cercatori di meraviglie nascoste. World unseen, prodotta da Canon Italia con Polo9, che ha accompagnato il pubblico alla scoperta di Senigallia di giovani neo fotografi dell’ISS Panzini Senigallia.

Mattia Crivellini direttore del festival ha commentato: “Una sedicesima edizione piena di trasformazioni, ringraziamo tutto il pubblico che ha partecipato numeroso, ringraziamo il GIS, il Comune di Senigallia e la Regione Marche per il supporto e vi aspettiamo tutti dal 19 al 23 maggio 2027 a Senigallia.”

Per tutti gli aggiornamenti www.fosforoscienza.it e sui canali social ufficiali della festa.