A Senigallia tre serate dedicate all’arpa per il Festival “Bettino Padovano” La nuova edizione "Metamorphosis" nella Chiesa della Croce

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Dal 29 al 31 maggio 2026 torna a Senigallia il Festival Musicale “Bettino Padovano”, che per la nuova edizione assume il titolo “Metamorphosis”: un nome che racconta l’evoluzione continua della musica, degli strumenti e della rassegna stessa.

Promosso dalla Scuola di Musica Bettino Padovano in collaborazione con il Comune di Senigallia, la Fondazione Città di Senigallia, Marche Music College e la Confraternita del SS. Sacramento e della Croce, il festival rinnova il proprio appuntamento primaverile con tre serate nella suggestiva Chiesa della Croce, luogo simbolico del centro storico dove musica, storia e architettura si incontrano in un’esperienza d’ascolto intensa e immersiva.

Dopo “Resonare”, prima edizione dedicata alla vibrazione del suono nello spazio e nel tempo, “Metamorphosis” rappresenta un nuovo passo nel percorso artistico della rassegna: un festival classico che ogni anno si rinnova, esplorando nuovi repertori e possibilità espressive.

L’edizione 2026 sarà interamente dedicata all’arpa, strumento dalle radici antichissime che nei secoli ha saputo evolversi attraversando epoche, linguaggi e culture differenti. Proprio questa continua trasformazione diventa il filo conduttore del festival: un viaggio musicale tra repertori lontani nel tempo ma uniti dalla straordinaria versatilità delle “47 corde”.

Il programma si aprirà venerdì 29 maggio con “Il giro del mondo in 47 corde”, concerto dell’arpista Francesca Virgilio, artista attiva a livello internazionale e formatasi tra Italia e Londra presso il Trinity Laban Conservatoire. Virgilio collabora con importanti realtà orchestrali italiane e internazionali, tra cui Orchestra Filarmonica Italiana, Orchestra Sinfonica di Sanremo e Wuhan Philharmonic Orchestra, e ha condiviso il palco con artisti come Plácido Domingo, Andrea Bocelli e Ricky Martin. Il concerto proporrà un percorso musicale da Bach al Novecento, mettendo in luce le infinite sfaccettature sonore dello strumento.

Sabato 30 maggio sarà protagonista il Duo Areté, formato da Maria Sole Mosconi al flauto e Irene Piazzai all’arpa, in un dialogo musicale raffinato e ricco di suggestioni timbriche. Il programma, interamente dedicato alla musica francese, spazierà da Debussy a Fauré, da Saint-Saëns a Mouquet.

Accanto all’attività concertistica, il festival ospiterà anche una masterclass di arpa tenuta dal M° Francesca Virgilio presso la Scuola di Musica Bettino Padovano, offrendo agli allievi un percorso intensivo di studio e approfondimento del repertorio arpistico che si concluderà domenica 31 maggio con “Sinfonie di corde”, concerto finale dei partecipanti alla masterclass: un momento musicale che conferma la volontà della rassegna di essere non solo spazio di spettacolo, ma anche luogo di crescita, incontro e trasmissione musicale.

Il Festival Musicale “Bettino Padovano” prosegue così il proprio percorso come appuntamento culturale stabile per la città di Senigallia: una rassegna radicata nella tradizione della musica classica, ma aperta alla sua continua metamorfosi.

Tutti i concerti saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento posti e si terranno presso la Chiesa della Croce con inizio alle ore 21.

dagli organizzatori