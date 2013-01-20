Olimpia Ostra Vetere in finale per il titolo regionale Battuto ai rigori il Trecastelli che chiude una stagione memorabile

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La prima sconfitta stagionale del Trecastelli costa il titolo regionale alla dominatrice del girone B di Seconda Categoria.



Non un ko maturato nei tempi regolamentari contro l’Olimpia Ostra Vetere, contro cui la semifinale di sabato 23 maggio è finita 0-0, ma i rossoblù, promossi dal girone C di Seconda, poi prevalgono 4-3 ai calci di rigore e vanno in finale, dove affronteranno il Casette d’Ete che ha vinto 2-0 in trasferta contro il Tirassegno.

Poco cambia per la Polisportiva Trecastelli, autrice di una stagione strepitosa (oltre al girone B vinto da imbattuta, pure il successo in Coppa Marche) ma che rimarrà senza il platonico titolo di campione regionale e dunque senza il triplete.