Anci si congratula coi sindaci eletti nelle Marche Un grazie agli uscenti

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“Desidero rivolgere, a nome di Anci Marche, le più sincere congratulazioni ai sindaci eletti nelle Marche e augurare a tutti loro buon lavoro per il mandato che li attende”.



Così Marco Fioravanti, presidente di Anci Marche, commenta l’esito delle elezioni amministrative che hanno interessato diversi Comuni della regione.

“I cittadini hanno affidato agli amministratori una responsabilità importante: guidare le comunità locali in una fase complessa ma anche ricca di opportunità. I Comuni sono il primo presidio istituzionale vicino alle persone e saranno chiamati ad affrontare sfide decisive, dalla coesione sociale allo sviluppo economico, dalla sostenibilità alla sicurezza, ai servizi essenziali fino alla gestione delle risorse del Pnrr e della ricostruzione post sisma per i comuni coinvolti”.

“Anci Marche – prosegue Fioravanti – sarà al fianco dei sindaci, con spirito di collaborazione e ascolto, per sostenere il lavoro delle amministrazioni comunali e rafforzare il dialogo con Regione e Governo. Solo attraverso un confronto costante e una forte sinergia istituzionale sarà possibile dare risposte concrete ai cittadini e costruire il futuro delle nostre comunità” – insiste il Presidente di Anci Marche.

“Rivolgo infine un ringraziamento anche a tutti gli amministratori uscenti per l’impegno e il servizio svolto in questi anni a favore dei rispettivi territori” – conclude Fioravanti.