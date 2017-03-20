Forza Italia: “Un tavolo nazionale per rivedere la linea architettonica del ponte” "La posizione fino ad oggi isolata del segretario comunale diventa la posizione ufficiale di Forza Italia a tutti livelli, anche regionale e nazionale"

88 Letture Politica

Ci assumiamo un impegno con la città. In linea con quanto giustamente chiede Forza Italia Senigallia, apriremo un tavolo nazionale presso il Dipartimento della Protezione Civile per rivedere le linee architettoniche del progetto del Ponte Garibaldi in modo tale che, nel rispetto della sicurezza, non solo non impatti in termini invasivi nel contesto neo-classico del centro storico senigalliese ma che possa rappresentare un valore aggiunto da un punto di vista culturale.

Con questa posizione Forza Italia supera la posizione iniziale dell’assessore regionale Aguzzi, criticata a suo tempo dalla segreteria locale.

Un impegno che prendiamo insieme all’assessore alla Protezione Civile della Regione Marche Tiziano Consoli. Ovviamente coinvolgeremo, in tale confronto, anche il Commissario straordinario per la ricostruzione ing. Babini. Il problema del ponte non è meramente “estetico”, è un problema di rispetto di identità culturale dei nostri centri storici, unici in Europa. Identità che Forza Italia ha sempre difeso a livello nazionale. La prospettiva neo-classica dei portici Ercolani e del lungo fiume senigalliese è un patrimonio che Forza Italia intende preservare.

FRANCESCO BATTISTONI – Segretario regionale Forza Italia

ROBERTO PARADISI – Segretario Forza Italia Senigallia