Opere e concerti per gli studenti adulti del CPIA Senigallia con “Scuola all’Opera” La collaborazione durante l'anno scolastico con la Rete Lirica delle Marche e Senigallia Concerti

Un altro anno scolastico all’insegna della musica per gli studenti adulti del CPIA di Senigallia. Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti conferma di riservare agli studenti un’offerta formativa multiforme, in un confronto costante con le diverse realtà sociali e culturali del territorio.

Il battesimo musicale con il melodramma, che si rinnova ormai da diversi anni grazie al progetto “Scuola all’Opera” ideato e organizzato dalla docente Chiara Ciceroni, rappresenta un’ulteriore esperienza immersiva e inclusiva. Chi si affaccia per la prima volta alla lingua e alla cultura italiana, non può prescindere dal patrimonio operistico che, troppo spesso, viene relegato ad un ruolo marginale o subalterno rispetto alle ricchezze artistiche e architettoniche che hanno reso il nostro Paese celebre in tutto il mondo. Il melodramma, invece, come la pittura, la scultura e l’architettura, incarna una parte essenziale del nostro capitale culturale, connotativo e identificativo dell’Italia dal momento che le opere di compositori quali Verdi, Rossini, Puccini, Bellini sono le più rappresentate nei teatri di tutto il mondo. Ma anche i teatri storici rappresentano un elemento imprescindibile del nostro patrimonio, tantopiù nelle Marche che detengono il primato della regione italiana con il più alto numero di teatri tanto da meritarsi l’appellativo di “Regione dai cento teatri”. Un dato sorprendente, più volte messo in evidenza ed apprezzato da musicologi insigni come Quirino Principe e Alberto Mattioli ma anche da Paolo Grassi che con Giorgio Strehler e Mario Apollonio aveva fondato il Piccolo Teatro di Milano.

Gli studenti hanno potuto assistere al Barbiere di Siviglia di Rossini e alla Carmen di Bizet, nello storico Teatro della Fortuna di Fano. Un percorso interessante e coinvolgente all’insegna di Opere celeberrime ma perlopiù sconosciute agli studenti stranieri adulti che sono rimasti colpiti e coinvolti dalla musica trascinante di Rossini e di Bizet e, dalle vicende delle due opere, dalla fascinazione spettacolare degli allestimenti e dalla bellezza del Teatro della Fortuna di Fano. Aspetti che gli hanno permesso di vivere forme della cultura italiana in contesti nuovi, densi di scoperte e di significati. Le opere sono state introdotte a scuola dalla Direttrice artistica della Rete lirica delle Marche, Stefania Donzelli, celebre soprano, che ha sottoposto all’attenzione degli studenti diversi estratti video delle Opere e ha deliziato i corsisti cantando parte di alcune celebri arie. La Donzelli ha integrato la presentazione di trame e vicende con l’illustrazione di aspetti caratteristici del melodramma, del lessico specifico e della storia della musica inerente gli stili e i compositori.

Oltre ad assistere alle Opere, per il secondo anno scolastico il progetto si è arricchito di un’esperienza entusiasmante grazie alla collaborazione con Federico Mondelci direttore artistico di Senigallia Concerti che ha sempre fatto del coinvolgimento delle scuole un obiettivo essenziale e una cifra stilistica della Stagione concertistica. Dallo scorso anno, gli studenti adulti del CPIA si sono aggiunti a quelli già molto numerosi di diversi Istituti comprensivi e superiori della città. Federico Mondelci, Direttore artistico e musicista di fama planetaria, ha presentato i singoli concerti al Teatro “La Fenice” guidando il pubblico in una più facile lettura dei diversi brani e autori. Un viaggio emozionante attraverso una vasta gamma di generi musicali, fra celebrità e giovani talenti, per offrire esperienze coinvolgenti agli appassionati di musica ma anche per chi si affaccia all’ascolto di musica classica dal vivo per la prima volta.

Senigallia concerti amplia gli orizzonti temporali e le visioni artistiche mettendo in luce la diversità e la ricchezza del panorama musicale odierno – afferma Mondelci – tanto che oggi si può parlare di Senigallia come di un riferimento regionale per la grande musica. Gli studenti del CPIA hanno potuto scegliere fra 14 concerti a prezzo speciale per le scuole in un cartellone ricco e variegato con proposte per tutti i gusti. Una stagione in grado di avvicinare il pubblico di ogni età, restituendo agli amanti della musica un riferimento importante sul territorio.

Opere e concerti sono stati seguiti con grande interesse dagli studenti extracomunitari, la maggior parte dei quali non conosceva il melodramma, non aveva mai assistito a un’opera o a un concerto di musica classica europea e non era mai entrata in un teatro di tradizione italiano. I diversi appuntamenti musicali hanno avuto un apprezzamento tale da parte dei corsisti che la docente ha deciso di riproporli anche per il prossimo anno scolastico.

Oltre ai Maestri Donzelli e Mondelci, un sentito ringraziamento a Rachele Puglisi, segretaria generale della Fondazione Lirica delle Marche e responsabile per le scuole del Teatro della Fortuna di Fano.

CPIA ANCONA

SEDE DI SENIGALLIA