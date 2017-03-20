Movimento 5 Stelle: La grande bugia di Olivetti: ecco tutti i lavori pagati dal Governo Conte II a Senigallia Tutte le scuole, via Garibaldi e i fossi: Olivetti ci ha solo messo la firma e le foto. Ecco il link

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Le cose che il Movimento 5 Stelle ha sempre detto in questi anni, oggi sono verità che potete verificare.

Olivetti 5 anni e mezzo fa ha copiato il programma da Milano, quindi non aveva nessuna idea per Senigallia.

Alcune opere, come la riscossione dei tributi (iniziata dalla dirigente Filonzi sotto Mangialardi) o la Curva della Penna (accordo siglato nel 2017 sotto Mangialardi), o il raduno delle Harley (sempre Mangialardi, doveva iniziare nel 2020 ma il Covid lo fermò) Olivetti se le è intestate come fossero sue.

Ma la bugia più grave è questa: senza i soldi del PNRR ottenuti dal governo di centro-sinistra Conte II (sono i soldi che l’Europa ha dato ai paesi membri per risollevarsi dal Covid 19), Olivetti avrebbe fatto solo qualche asfaltatura in 5 anni e mezzo.

Tutte le cose che ha fatto le ha fatte grazie al PNRR (l’Italia grazie a Conte è il Paese che ha ricevuto lo stanziamento maggiore, inizialmente pari a 191,5 miliardi, di cui 122,6 miliardi di prestiti e 68,9 miliardi a fondo perduto).

Leggete e fatevi una idea: tutte le scuole, via Garibaldi, palazzo Gherardi (che Olivetti neanche è riuscito a recuperare), Fosso Sant’Angelo, Fosso del Trocco….. Senigallia è viva grazie al centro-sinistra.

1) Completamento ciclovia Adriatica

Il progetto del prolungamento si colloca all’interno di un programma complessivo di interventi finalizzati alla realizzazione della Ciclovia Adriatica, un itinerario ciclabile che collegherà tutti i comuni della dorsale litoranea della regione Marche.

2) Viale A. Garibaldi – Risanamento e consolidamento statico

Il risanamento e consolidamento statico di Via A. Garibaldi prevede la realizzazione di una pista ciclabile e la riqualificazione dei percorsi pedonali a sostegno della mobilità sostenibile. In particolare il rinnovato asse di v.le A. Garibaldi sarà strategico per la mobilità sostenibile e per gli studenti delle scuole superiori, collegando il campus alla stazione e alle principali fermate di linee TPL extraurbane.

3) Miglioramento sismico e adeguamento antincendio del complesso sportivo polivalente di via Mantegna 2, località Cesanella

La struttura della Polivalente alla Cesanella necessitava di interventi di miglioramento sismico e di adeguamento antincendio al fine di consentirne l’utilizzo dei servizi presenti nell’impianto: il bocciodromo, la palestra, gli spogliatoi e servizi annessi. Le opere di adeguamento antincendio sono finalizzate anche ad ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi dell’impianto sportivo avente superficie superiore a 200 m2 e capienza superiore alle 100 persone.

4) Scuola Primaria Cesanella, Via Botticelli n. 47, lavori di miglioramento sismico ed adeguamento antincendio

L’intervento ha previsto la riqualificazione della scuola Primaria della Cesanella, finalizzato al miglioramento sismico della struttura ed evitarne la chiusura con grave pregiudizio la cittadinanza. L’intervento ha interessato anche l’adeguamento antincendio e l’efficientamento energetico mediante sostituzione degli infissi.

5) Rifunzionalizzazione edificio in viale Bonopera

Intervento di riqualificazione edilizia dell’immobile storico comunale e la razionalizzazione patrimonio comunale con la realizzazione di un polo dedicato agli uffici dell’Area Cultura, Educazione e Sport connesso alla vicina Biblioteca comunale e al polo museale di palazzetto Baviera, Palazzo del Duca e Rocca Roveresca.

6) Restauro e rifunzionalizzazione Palazzo Gherardi (non fatto)

L’intervento prevede il recupero edilizio e il miglioramento sismico. Il recupero è volto ad una rifunzionalizzazione dell’immobile con funzione di Centro Studi per ricerca, formazione, informazione e – in sinergia con tale funzione, il recupero nel mezzanino alla funzione ricettiva ed educativa, con un piccolo ostello.

7) Pedonalizzazione e Riqualificazione Lungomare Marconi (solo asfalto)

L’intervento prevede la pedonalizzazione del Lungomare tra Molo e Rotonda. Il progetto del lungomare prevede la sua pedonalizzazione per la valorizzazione socio-economica, la socialità, la sicurezza urbana, la mobilità lenta.

8) Ampliamento edificio Scuola Primaria Puccini

Recupero funzionale del plesso lato mare attraverso la demolizione e ricostruzione ex-novo dell’immobile che si articolerà su 3 livelli per un totale di n. 10 classi con palestra e biblioteca multimediale

9) Adeguamento sismico ed antincendio della scuola d’infanzia San Gaudenzio, via Brodolini n.24

L’intervento ha riguardato principalmente gli interventi di adeguamento sismico ed antincendio della scuola, intesi come interventi strutturali, demolizione di strutture e finiture strettamente connesse, ripristino delle stesse ed interventi sugli impianti.

10) Scuola Marchetti

L’intervento prevede la realizzazione del campus scolastico composto da: – Scuola dell’infanzia denominata “Arcobaleno” – Scuola secondaria di primo grado denominata “Marchetti” – Palestra e servizi associati

11) Nuovo polo infanzia 0-6 anni, via largo Michelangelo, Cesanella

Il nuovo polo dell’infanzia 0-6 anni in località “Cesanella di Senigallia” prevede la sostituzione edilizia dell’edificio scolastico esistente (attualmente Scuola dell’infanzia Girotondo) per accorpare in un unico sito 5 sezioni di scuola dell’infanzia e 3 sezioni di asilo nido.

12) Nuovo asilo nido De Amicis, Marzocca – Via della Resistenza

Fabbricato sviluppato su un unico livello, collocato tramite uno spazio comune pubblico alla scuola materna esistente; dimensionata per ospitare 45 bambini, divisi in lattanti, semidivezzi e divezzi

13) Riprofilatura foce fossi Sant’Angelo e fosso del Trocco

Intervento di riduzione del rischio idrogeologico del fosso Sant’Angelo.

14) Ripristini tratti stradali, fognature e pulizia condotte-Fosso Sant’Angelo

Interventi di ripristino della funzionalità del fosso Sant’Angelo per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio Idrogeologico

15) Modifiche strutturali allo scarico a mare – Fosso Sant’angelo

Intervento di riduzione del rischio idrogeologico del fosso Sant’Angelo.

16) Potenziamento e miglioramento del deflusso a mare del Fosso del Trocco

Intervento di riduzione del rischio idrogeologico del fosso del Trocco.

ECCO IL LINK CON TUTTE LE OPERE FINANZIATE DAL GOVERNO DI GIUSEPPE CONTE A SENIGALLIA:

https://www.comune.senigallia.an.it/attuazione_misure_pnrr/

Movimento 5 Stelle Senigallia (Gruppo Val Misa)