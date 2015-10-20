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Domenica 24 maggio 2026 XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche

ADSI Marche apre le porte di beni culturali che sono parte integrante del patrimonio storico architettonico della Regione

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Cultura e Spettacoli
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Villa Miralfiore, Pesaro

Domenica 24 maggio ADSI Marche celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) per far conoscere il più grande museo diffuso del nostro Paese, attraverso l’apertura di centinaia di residenze in tutta Italia a migliaia di visitatori.

Un’opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali.

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