“Ciclovia Sud, un intervento strategico per Senigallia” "A vantaggio della mobilità e della costa"

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E’ stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Senigallia e la Regione Marche per l’accettazione di un finanziamento pari a 2,3 milioni di euro, destinato al prolungamento della Ciclovia Adriatica nel tratto di Lungomare Italia fino al confine con Montemarciano, per una lunghezza complessiva di circa tre chilometri.



Si tratta di un intervento strategico che completa un tassello fondamentale della mobilità costiera sostenibile, inserendosi in un progetto più ampio di valorizzazione del litorale e di connessione tra territori. La Ciclovia Adriatica, infatti, rappresenta un’infrastruttura di livello nazionale, capace di coniugare mobilità dolce, sicurezza stradale e sviluppo turistico.

Il tratto compreso tra via Portofino e il confine con il Comune di Montemarciano, prevede una riqualificazione complessiva della sezione stradale. Il progetto contempla l’allargamento della carreggiata per garantire due corsie di marcia a norma del Codice della Strada, la realizzazione di una fila di parcheggi lato mare e, dove possibile, anche lato monte, oltre alla creazione di una fascia verde con illuminazione pubblica.

Elemento centrale dell’intervento è la realizzazione di una pista ciclabile larga 2,50 metri e di un marciapiede di 1,50 metri, garantendo così sicurezza e fruibilità per pedoni e ciclisti in un contesto ordinato e moderno.

Per la realizzazione dell’opera sarà necessario occupare circa due metri di demanio marittimo, soluzione che consente una progettazione funzionale e coerente con gli standard già adottati nel tratto di Lungomare Italia.

La scelta progettuale individuata, pur comportando un investimento più elevato rispetto ad altre alternative, permette di ottenere un risultato qualitativamente superiore: una sezione stradale ordinata, sicura e ben organizzata, senza sacrificare i posti auto esistenti, ma anzi migliorandone la disposizione e la regolarità.

In questo modo si completa un tratto fondamentale della Ciclovia Adriatica, rafforzando la continuità del percorso e contribuendo a rendere la costa sempre più accessibile, sostenibile e attrattiva.

Approfondimento su: www.nicolaregine.com/ciclovia-sud

Nicola Regine