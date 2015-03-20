Riforma Polizia Locale, la posizione della Cisl
“Non servono né entusiasmi facili né pregiudizi"
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L’approvazione, avvenuta il 14 maggio u.s. alla Camera dei Deputati, della Legge Delega per la riforma della Polizia Locale rappresenta un primo importante passaggio, ma il percorso resta ancora aperto e decisivo sarà il contenuto dei decreti attuativi.Continua a leggere e commenta su
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