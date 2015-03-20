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Riforma Polizia Locale, la posizione della Cisl

“Non servono né entusiasmi facili né pregiudizi"

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Edra Costruzioni Soc. Coop. - Impresa edile Senigallia
Nuovo veicolo della Polizia Locale di Arcevia

L’approvazione, avvenuta il 14 maggio u.s. alla Camera dei Deputati, della Legge Delega per la riforma della Polizia Locale rappresenta un primo importante passaggio, ma il percorso resta ancora aperto e decisivo sarà il contenuto dei decreti attuativi.

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Cisl Marche
Cisl Marche
Pubblicato Lunedì 18 maggio, 2026 
alle ore 11:35
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