Disabilità, il ministro Locatelli ospite a Senigallia "La persona non può più essere considerata un caso dei servizi sociali o un caso sanitario"

Disabilità, inclusione e valorizzazione del terzo settore. E’ sul cambio culturale per garantire dignità, inclusione e progetto di vita che si è concentrato l’intervento del il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ieri all’auditorium di San Rocco a Senigallia. Nel corso del confronto al quale era presente il commissario comunale Nicolò Pierini, il candidato sindaco Massimo Olivetti, l’assessore alle Pari Opportunità, Cinzia Petetta, i candidati e gli assessori uscenti della Lega, Elena Campagnolo e Nicola Regine, ha ribadito l’impegno del Governo nel portare avanti la riforma della disabilità, il riconoscimento del caregiver familiare e le politiche per il lavoro, l’autonomia e la qualità della vita delle persone con disabilità.

“Se oggi parliamo di riforma della disabilità, di progetto di vita e di inclusione lavorativa – ha dichiarato il ministro – è perché qualcuno anni fa ha creduto nella necessità di un Ministero dedicato alle Disabilità, capace di dare forza politica e visione a questi temi”.

Nel suo intervento il ministro ha sottolineato il ruolo fondamentale del terzo settore e del mondo associativo, evidenziando il grande successo del bando ‘Opportunità’, finanziato con 380 milioni di euro e dedicato alle aree del lavoro, della vita ricreativa e della dimensione abitativa. “Le richieste hanno superato ogni aspettativa: oltre 700 progetti presentati per quasi un miliardo di euro complessivo. Questo dimostra che il mondo delle associazioni è pronto, competente e capace di lavorare insieme alle istituzioni”.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema del caregiver familiare. “Dopo dieci anni e 31 proposte di legge fallite, abbiamo il dovere di dare finalmente dignità e riconoscimento a chi si prende cura ogni giorno dei propri cari, spesso senza sosta e senza tutele adeguate”.

Locatelli ha poi ribadito la necessità di superare frammentazioni e burocrazia attraverso il progetto di vita previsto dalla riforma della disabilità: “La persona non può più essere considerata un caso dei servizi sociali o un caso sanitario. La persona è una sola e le istituzioni devono imparare a lavorare insieme per garantire risposte concrete, coordinate e personalizzate”.

Il ministro ha inoltre evidenziato l’importanza dell’accessibilità, del turismo inclusivo, dello sport, della formazione e dell’inserimento lavorativo come strumenti essenziali di partecipazione sociale e autonomia.

Nel corso dell’intervento è stato infine annunciato il prossimo appuntamento con l’Expo “Io Persona al Centro”, in programma a Rimini dal 25 al 27 giugno, evento nazionale dedicato ai temi della disabilità, dell’inclusione e dell’innovazione sociale.

“Le barriere più difficili da abbattere – ha concluso il ministro – sono quelle culturali. Dobbiamo costruire una società capace di riconoscere il valore di ogni persona e garantire a tutti pari dignità, diritti e opportunità”.

Infine, le considerazioni sulla realtà territoriale. Per Nicolò Pierini, commissario comunale della Lega, “la filiera istituzionale garantisce quello che abbiamo visto ieri, Comune, Regione e Governo tutti uniti per Senigallia”. Questo serve e questo ci contraddistingue. Elena Campagnolo, segretario provinciale della Lega, sottolinea come “la presenza nuovamente del ministro Locatelli nella nostra città è la dimostrazione della nostra credibilità e del lavoro che stiamo facendo e che vogliamo continuare a fare”.