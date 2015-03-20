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Sicurezza sul lavoro, nelle Marche un modello che coinvolge 3.500 aziende

Confronto tra istituzioni, imprese e parti sociali per il punto sui risultati del Piano regionale della prevenzione 2020-2025

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Convegno sicurezza sul lavoro

3.500 aziende coinvolte e oltre 1.600 che hanno attivato il percorso dei Piani Mirati di Prevenzione: sono i numeri dell’impegno della Regione Marche per rafforzare salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al centro della giornata promossa dall’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) e presentata il 14 maggio a Jesi.

Un momento di confronto tra istituzioni, imprese e parti sociali che ha consentito di fare il punto sui risultati raggiunti dal Piano regionale della prevenzione 2020-2025 e, allo stesso tempo, di delineare i futuri sviluppi del nuovo Piano 2026-2031, in continuità con il percorso già avviato.

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