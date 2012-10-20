“Forza Italia Senigallia si pone oggi come un’avanguardia regionale sullo sport” Battistoni e Tombolini: "Sosteniano ed elogiamo impegno di segretario cittadino Paradisi e candidati FI al consiglio comunale"

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Forza Italia, a Senigallia, ha lanciato una iniziativa molto concreta sullo sport. Abbiamo voluto segnare una netta discontinuità rispetto a scelte passate ed esprimere una visione nuova.

Come lo abbiamo fatto? Innanzitutto dando spazio nella squadra – in modo effettivo e non retorico – a tantissimi protagonisti reali dello sport. Quelli che lo sport lo fanno davvero (atleti e dirigenti sportivi): coloro scendono in campo o in pista. Anche coloro che lavorano ogni giorno per far quadrare i conti delle associazioni e garantire lo sport ai ragazzi, quelli che dello sport hanno fatto una bandiera di vita. Ognuna di queste persone conosce molto bene quali valori, quali insegnamenti maturano quando si fa sport, sia sul piano atletico che su quello amministrativo.

La scelta di Forza Italia è chiara ed è basata su proposte, su conoscenze e competenze reali, su bisogni e necessità che solo chi vive nello sport può interpretare. Ecco perchè Forza Italia, a tutti i livelli, sostiene l’iniziativa degli azzurri senigalliesi e, a livello provinciale e regionale, è pronta a dare manforte in ogni occasione utile. Per noi il legame tra sport e giovani è fondamentale. D’altronde, siamo il partito fondato da un imprenditore che sostenne e guidò, da Presidente, numerose squadre sportive di molteplici discipline, non solo il calcio. Silvio Berlusconi rivolgeva molta premura affinché i ragazzi del vivaio percorressero il sentiero più luminoso dello sport, quello che a prescindere dalla tua carriera ti lascia degli insegnamenti per la vita: il rispetto dell’avversario, la dedizione reciproca tra compagni di squadra, l’elaborazione della sconfitta, il non adagiarsi sulla vittoria. Massima attenzione, quindi, alla socializzazione attraverso lo sport dei giovani studenti e dei tanti cittadini che lo praticano per il benessere psico-fisico.

Forza Italia Senigallia si pone oggi come un’avanguardia regionale sullo sport da cui trarre ispirazione anche per esportare altrove quell’idea di sport come aggregazione, socialità, cultura, formazione e competenze che oggi viene offerta ai cittadini senigalliesi.

Sosteniamo il sindaco Massimo Olivetti, perché ha condiviso con noi l’abbassamento delle tariffe e dei costi a carico delle società sportive e soprattutto ha recepito, nel programma di coalizione, tutte le proposte innovative di Forza Italia credendo seriamente nella realizzazione degli interventi strutturali a favore dello sport. La cittadella dello sport e la nuova piscina comunale saranno due scelte essenziali e strategiche che renderanno Senigallia anche “Città dello Sport”. Una città inclusiva per i tanti studenti-atleti di Senigallia e dell’entroterra che saprà ascoltare e confrontarsi per rigenerare il rapporto scuola e sport.

Sosteniamo ed elogiamo l’impegno del nostro segretario cittadino Avv. Roberto Paradisi e il gruppo di candidati in consiglio comunale della lista Forza Italia per Olivetti Sindaco perché hanno preso un impegno con la Città determinato a far sedere più rappresentanti dello sport cittadino in consiglio comunale. Dare voce alle associazioni sportive, senza alcuna imposizione. Portare in aula questa parte sociale che per tanti anni è stata inascoltata. Questi sono i nostri, concreti e reali obiettivi.

Fatti concreti e tangibili e non mera propaganda elettorale!

Onorevole Francesco Battistoni Segretario Regionale di Forza Italia Marche

Dott. Gianluigi Tombolini Segretario Provinciale Forza Italia Ancona