Rinviato l’incontro di approfondimento con i candidati sindaci: nuova data in fase di definizione Niente confronto giovedì 14 maggio, il dibattito si terrà nei prossimi giorni

SENIGALLIA – La redazione di Senigallia Notizie comunica che l’incontro di approfondimento dedicato ai candidati sindaci, inizialmente previsto oggi, giovedì 14 maggio, è stato rinviato a una nuova data che verrà concordata e comunicata successivamente.

La decisione è stata assunta dalla redazione al fine di garantire il miglior svolgimento possibile dell’appuntamento giornalistico, consentendo una riorganizzazione tecnica, editoriale e logistica dell’incontro alla luce delle recenti evoluzioni del quadro elettorale.

Senigallia Notizie, che da oltre 23 anni segue la vita politica e amministrativa del territorio, conferma la volontà di assicurare un confronto serio, equilibrato e approfondito tra tutti i candidati sindaci, nel rispetto dei principi di pluralismo informativo e correttezza giornalistica.

La nuova data dell’incontro sarà resa nota non appena definita insieme ai partecipanti e all’organizzazione tecnica della trasmissione.

La redazione di Senigallia Notizie si scusa con i lettori per il disagio.

Il direttore Massimo Mariselli