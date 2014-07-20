Il Pinguino di Senigallia: storia che continua tra gelato artigianale e cocktail d’autore Sul lungomare di Cesano un punto fermo da quasi 30 anni: qualità, passione e un'esperienza che si rinnova ogni estate

Quando si parla di gelato a Senigallia, il nome Il Pinguino continua a essere una certezza. A distanza di tempo, le caratteristiche che avevano reso celebre questa gelateria restano intatte, confermando una realtà capace di mantenere alta la qualità senza perdere la propria identità.

Affacciata sul lungomare di Cesano, in via Sesta Strada, la gelateria fondata da Leonardo Paialunga è ancora oggi un punto di riferimento per chi cerca un vero gelato artigianale. Una storia iniziata quasi per caso, ma cresciuta negli anni grazie a studio, esperienza e una passione autentica che si riflette in ogni gusto proposto.

La filosofia non è cambiata: pochi principi, ma fondamentali. Ingredienti freschi, selezionati con cura e lavorati con competenza, senza scorciatoie. È questa la base che ha permesso a Il Pinguino di consolidarsi nel tempo e di distinguersi nel panorama delle gelaterie di Senigallia.

I gusti seguono ancora oggi la stagionalità, rispettando i ritmi naturali. Dalle creme classiche alle sorbettiere di frutta fresca, ogni proposta mantiene quella genuinità che da sempre caratterizza il locale. Un approccio che negli anni si è rivelato vincente e che continua a conquistare clienti di tutte le età.

Ma Il Pinguino non è soltanto gelato. La figura di Leonardo Paialunga si è ulteriormente rafforzata anche nel mondo della mixology. Iscritto all’AIBES e con esperienza come docente negli Istituti Alberghieri delle Marche, porta nel suo locale una proposta di cocktail d’autore curati nei minimi dettagli. Tra questi, resta un simbolo la celebre Moretta del Pinguino, preparata secondo una ricetta personale che è diventata ormai una firma riconoscibile.

Accanto a lui, la moglie Adria continua a rappresentare il cuore dell’accoglienza, contribuendo a creare quell’atmosfera familiare che da sempre distingue il locale. Insieme a uno staff esperto, ogni stagione estiva, da aprile fino a settembre inoltrato, Il Pinguino anima il lungomare con un mix di sapori, sorrisi e qualità.

In un contesto in continuo cambiamento, Il Pinguino dimostra come sia possibile evolversi senza perdere le proprie radici. Più che una semplice gelateria, resta un luogo dove il gelato diventa esperienza, e dove la passione si percepisce in ogni dettaglio.

Per chi è a Senigallia, fermarsi al Pinguino non è solo una scelta, ma quasi una tradizione.

Il Pinguino

Gelateria artigianale – Cocktail bar

via Strada Sesta, 66 – Lungomare Mameli

Cesano di Senigallia

0716608530

www.facebook.com/ilpinguinosenigallia