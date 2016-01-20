Battisti, M5S: “Dopo Franco un altro dramma al Pronto Soccorso di Senigallia, ora basta!” Il candidato consigliere alle elezioni comunali 2026: "Sull'ospedale totale inefficienza di Olivetti"

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Una donna di 78 anni, trapiantata di fegato, dopo una caduta è stata al Pronto Soccorso di Senigallia per circa dieci ore su una barella, senza visita né diagnosi, infine è tornata a casa senza esito e si è rivolta a una struttura privata il giorno successivo, dove le è stata riscontrata fratture alle costole.

Ha scritto una lettera aperta al Direttore Generale dell’AST Ancona lamentando sovraffollamento, carenza di personale e disparità di accesso alle cure.

Questo articolo, apparso su un noto giornale online, è il motivo per cui vi chiedo di pensarci bene di votare o rivotare Massimo Olivetti. Ha preso in giro tutti quanti, e continua a farlo ricandidandosi. Vista la sua totale inefficienza vuole essere il Sindaco sotto il cui mandato l’Ospedale di Senigallia chiuderà.

5 anni e mezzo fa ha vinto le elezioni come Presidente del Comitato per la difesa dell’Ospedale di Senigallia, e in tutto questo tempo non è stato capace di battere i pugni in Regione, non ha ottenuto nessun risultato.

Ha preso i voti di malati, di parenti dei malati, di gente che ha creduto in lui. Ma visto che vuole continuare ad avere la poltrona, non deve disturbare i partiti che lo appoggiano e che non vogliono aiutare Senigallia. E a noi chi ci pensa?

Avete letto cosa è successo a questa Signora? Vi ricordate del Signor Franco, malato oncologico terminale e sdraiato a terra dai dolori al Pronto Soccorso perché non c’erano le barelle? Ciascuno di noi poteva essere al posto loro. Dobbiamo ricordarcelo ogni santo giorno. Tu che stai leggendo se vai in Ospedale non sai quando ti riusciranno a curare e dove ti metteranno in attesa che ti curino. E non è colpa del personale!

A Roma comanda la destra. Ad Ancona comanda la destra. A Senigallia comanda la destra. Quindi per Olivetti doveva essere una passeggiata ottenere qualcosa per il nostro Ospedale. E invece, sentite qui:

1) Stanno costruendo o inaugurando Case ed Ospedali di Comunità in tutte le Marche tranne che a Senigallia. A Senigallia zero!

2) La palazzina delle emergenze dovrà andrà il Pronto Soccorso sta subendo dei ritardi mostruosi nella costruzione, e comunque li andranno lo stesso personale, gli stessi macchinari e gli stessi ausili che ci sono ora. Solo propaganda per prenderci in giro.

3) A Fano, Macerata e Fermo stanno costruendo Ospedali nuovi per 200milioni di euro ciascuno. 600milioni. A Senigallia zero, niente.

4) A Fano oltre la palazzina delle emergenze è stato costruito un nuovo parcheggio da 180 posti. A Senigallia zero, niente.

5) Fino a 2 settimane fa le lettighe richieste dopo la morte di Franco ancora dovevano arrivare. Il Pronto Soccorso di Senigallia non ha neanche un Primario. La Seconda Tac che deve andare al Pronto Soccorso ancora non si vede.

6) La postazione del 118 (cioè dove lavorano le persone che corrono per salvarci la vita) è in condizioni pietose ormai da anni.

Io da 20 anni dico sempre e solo la stessa cosa: la Sanità Pubblica non ha colore politico, la sanità pubblica è di tutti. Finalmente nella coalizione di cui mi onoro di far parte, il centro-sinistra di Dario Romano, come Movimento 5 Stelle siamo riusciti a far mettere nel programma che, appena eletti, istituiremo una Consulta Istituzionale della Sanità.

Grazie a questo strumento (il primo in Italia) non ci saranno più scuse, perché tutto sarà alla luce del Sole. Insieme al personale sanitario (che io difendo sempre e difenderò fino alla morte, perché loro sono il capro espiatorio di politici incapaci), alle associazioni, ai partiti, ai cittadini, denunceremo le criticità e faremo delle proposte.

Il nostro Sindaco andrà ad Ancona a parlare a nome di 80mila persone, perché oltre Senigallia coinvolgeremo tutte le città della Marca Senone.

E faremo nomi e cognomi di chi ci prenderà in giro, di chi non ci darà quello che ci spetta. Perché noi sputiamo il sangue per pagare le tasse ed essere cittadini onesti, e vogliamo essere trattati con dignità!

Paolo Battisti (Candidato Consiglio Comunale di Senigallia per il Movimento 5 Stelle)