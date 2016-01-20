Esce il primo album di Maredè Il cantautore senigalliese ha già calcato palchi importanti

240 Letture Cultura e Spettacoli

Esce il 10 maggio “Che resti tra noi”, il primo EP del cantautore Maredè (al secolo Luigi Bevilacqua), finalista a Musicultura 2026.

Quattro sono i brani che raccontano la fragilità emotiva che produce l’esposizione continua, quella che attanaglia la Gen Z e che mette in conflitto ciò che si mostra con ciò che si trattiene.

Maredè, 26enne di Senigallia, ha già calcato palchi come l’Auditorium Parco della Musica di Roma e il Castello Sforzesco di Milano, aprendo nel 2023 il concerto di Pino D’Angiò e nel 2024 quello di Nada al Rotondo Music Festival. Sarà in line-up al Sopravènto Festival a Fano il 16 maggio mentre, durante l’estate 2026, Maredè sarà impegnato in una serie di concerti, sia nelle Marche sia in altre regioni. Le date saranno annunciate nelle prossime settimane.

“A forza di scrivere canzoni, ho capito che la musica è il mio modo per dare forma a quello che tengo dentro”, racconta il cantautore marchigiano. “È uno spazio in cui tutto si allinea per me – e questo da sempre. Mi ricordo che da piccolissimo guardavo con passione il Festival di Sanremo a casa di mia nonna e mia zia e poi mi nascondevo dietro il giradischi e cantavo le canzoni senza farmi vedere, volevo solo che mi sentissero.”

I quattro brani di musica lo-fi (con influenze R&B) sono:

“Stupido cuore” – nell’eterna battaglia tra emotività e razionalità, il cuore risulta un interlocutore scomodo, con cui tuttavia si è costretti a convivere;

“Sogni lucidi” – un flusso di pensieri quasi allucinato, fatto di domande senza risposta che emergono quando si perde qualcuno;

“Ghiacciai” – viene raccontata la distanza emotiva che si fa fisica, trasformando il freddo e il ghiaccio in metafore relazionali;

“Taxi a Paris” – Fuga e desiderio in una Parigi che è uno spazio mentale prima ancora che geografico.

Si aggiungerà all’EP un quinto singolo quest’estate..