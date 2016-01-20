Ritardi ricostruzione post-sisma a Senigallia. Duomo rimarrà chiuso ancora per molti anni Mangialardi (PD) deposita interrogazione per chiedere preciso cronoprogramma e stato di avanzamento della progettazione

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Per il quarto anno consecutivo le celebrazioni eucaristiche per la festa di San Paolino da Nola, patrono di Senigallia e dell’intera diocesi, non si sono potute svolgere nella loro sede naturale, ovvero la Cattedrale di San Pietro Apostolo.

Il nostro Duomo, infatti, danneggiato dalle scosse telluriche del novembre 2022, è stato dichiarato inagibile, è chiuso e giace in uno stato di abbandono che ha causato nel tempo ulteriori danni strutturali, come quello al campanile registratosi nell’agosto scorso.

L’inerzia della Giunta regionale nella gestione di quello che è stato definito giustamente il “sisma invisibile” ha prodotto una serie di significativi ritardi. Una situazione di stallo che si è protratta per ben tre anni e mezzo: solo a marzo, infatti, si sono intraviste le prime risorse, 600 mila euro stanziati dalla Struttura commissariale per la progettazione. Un primo, timido step relativo allo stralcio iniziale di un progetto complessivo di ricostruzione della struttura che cuba oltre 6 milioni di euro.

Si tratta certamente di un fatto positivo, ma è necessario imprimere una decisa accelerazione. Al momento, la stima più ottimistica, fornita dal Commissario Castelli, prevede una possibile riapertura nel 2029. Un tempo lunghissimo, che potrebbe subire, come spesso accaduto nella nostra Senigallia (basti pensare alla Palazzina delle Emergenze presso l’Ospedale) ulteriori ritardi.

Ho perciò depositato una interrogazione per conoscere il cronoprogramma preciso dei lavori: per sapere, in particolare, quando verosimilmente aprirà davvero il cantiere e per conoscere i dettagli della progettazione.

Il nostro Duomo merita attenzione, cura, capacità amministrativa e impegno concreto da parte di tutti: non possiamo permetterci di perdere altro tempo.

Maurizio Mangialardi

Consigliere regionale PD Marche