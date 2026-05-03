Territorio, sicurezza e sviluppo: la nuova visione urbanistica per il futuro di Senigallia Bello (FdI): "Sviluppo e sicurezza del territorio per continuare a disegnare il nuovo assetto del territorio"

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«Senigallia ha bisogno di uno sviluppo urbanistico ordinato, funzionale e sostenibile – dichiara Bello, candidato e capolista di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale – capace di coniugare crescita e qualità della vita, senza trascurare un aspetto fondamentale come la sicurezza del territorio. E in questo l’Amministrazione Olivetti ha iniziato un percorso importante, ricucendo le connessioni tra centro e frazioni. Un percorso di rigenerazione urbana e infrastrutturale».

Tra queste priorità vi è la tutela idrogeologica, tema cruciale per una città che negli anni ha dovuto confrontarsi con eventi complessi. È necessario prevedere misure importanti e strutturali per la salvaguardia del territorio, attraverso una pianificazione attenta, moderna e responsabile. E su questo l’Amministrazione Olivetti, con Regione e Governo, ha iniziato a muoversi, dopo decenni di immobilismo e incertezze.

In questo contesto assume un ruolo centrale il PUG (Piano Urbanistico Generale), destinato a sostituire il tradizionale PRG (Piano Regolatore Generale). Uno strumento innovativo, che dovrà rappresentare una svolta nella gestione e nello sviluppo urbanistico della città., tenendo conto dello sviluppo e, allo stesso tempo, della sicurezza dell’assetto territoriale.

«Il nuovo assetto del territorio – prosegue Bello – dovrà tenere insieme le esigenze di sviluppo con quelle di tutela. Il PUG sarà uno strumento fondamentale e dovrà essere costruito attraverso un percorso condiviso, coinvolgendo tutti gli attori principali: istituzioni, professionisti, imprese e cittadini».

La nuova normativa regionale definisce obiettivi chiari per i PUG, orientati a una pianificazione più sostenibile, resiliente e attenta ai cambiamenti ambientali e sociali.

L’Amministrazione Olivetti ha già avviato questo percorso di rinnovamento dell’assetto urbanistico del territorio, ponendo le basi per una nuova fase di pianificazione moderna e responsabile. È su questa strada che occorre proseguire, valorizzando il lavoro già impostato e rafforzando la visione complessiva della città.

Fondamentale sarà anche il consolidamento della filiera istituzionale e dei rapporti costruiti con il Governo nazionale e con la Regione Marche, anche nella delicata fase emergenziale e nella gestione del post alluvione, che ha richiesto coordinamento, responsabilità e capacità di risposta condivisa.

Senigallia è pronta ad affrontare questa sfida con una logica nuova, superando modelli del passato e adottando una visione integrata del territorio, capace di garantire sviluppo, sicurezza e valorizzazione.

«Il mio impegno – conclude Bello – sarà quello, come sempre, di contribuire a costruire una città più ordinata, sicura e sostenibile, attraverso strumenti urbanistici all’altezza delle sfide future».

Senigallia guarda avanti: sviluppo e tutela del territorio per una città più forte e sicura.

Massimo Bello

Candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Senigallia