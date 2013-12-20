Caso plasma, passi avanti per l’istituzione della Commissione d’inchiesta
Arrivato il via libera da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
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L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nella seduta di mercoledì 29 aprile, ha preso atto della presenza e della conformità dei requisiti previsti per la procedibilità della richiesta istitutiva della Commissione d’inchiesta sulla vicenda del plasma.
Così come recita il comma 1 dell’art.132 del Regolamento interno “l’Assemblea può istituire le Commissioni di inchiesta, di cui all’articolo 24 dello Statuto, su richiesta motivata presentata da almeno un terzo dei suoi componenti all’Ufficio di Presidenza. L’inchiesta deve comunque riguardare l’attività dell’amministrazione regionale, di enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati o società partecipate dalla Regione”.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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