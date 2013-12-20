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Giornata contro gli infortuni sul lavoro, la Uil Marche lancia l’allarme

"Nella nostra regione ci si fa male di più e più spesso"

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Cronaca
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BCC Ostra e Morro d\'Alba - Albanostra - Assistenza spese sanitarie
Claudia Mazzucchelli e Roberto Rimini

Le Marche registrano un nuovo arretramento sul fronte della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

È quanto emerge dai dati illustrati da Claudia Mazzucchelli, segretaria generale Uil Marche, e da Roberto Rimini, responsabile Uil Amianto Marche, in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro che si celebra il 28 aprile, a conferma di un peggioramento rispetto al precedente rapporto regionale: un quadro complessivamente critico sia per gli infortuni sia per le malattie professionali.

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