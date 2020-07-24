“Non si può che censurare quanto accaduto in Piazza Roma” "A Senigallia il centro-sinistra non vuole lo sviluppo economico della città"

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Il 25 aprile è la festa della liberazione dalla dittatura e nessuno in Italia sano di mente vuole ritornare alla dittatura.



Ma occorre che la condanna sia unanime contro ogni dittatura di qualsiasi colore, perché non c’è colore nella dittatura.

Fatta questa debita premessa, non si può che censurare quanto accaduto in Piazza Roma quando alcuni nostri concittadini hanno girato le spalle al sindaco Olivetti per protesta. Costoro non hanno girato le spalle a Massimo Olivetti ma lo hanno fatto nei confronti dell’istituzione Sindaco e della bandiera italiana , verso le quali ognuno di noi deve portare rispetto al di là dell’appartenenza politica.

Se poi vogliamo analizzare l’origine della protesta, ovverosia il fatto che invece di dar loro Piazza Manni, al posto della piazza del foro per celebrare il 25 aprile , qui entriamo nel merito di come verrà governata la città nei prossimi cinque anni.

Da una parte il centro sinistra che gira le spalle al sindaco e alla bandiera e contesta la presenza delle strutture nella piazza del foro che ospiteranno oltre 30.000 Harleysti nei prossimi giorni

Dall’altra il sindaco Olivetti che ha invece coniugato la celebrazione del 25 aprile con l’interesse economico della città, mostrandosi una persona concreta.

Nei prossimi giorni la nostra città verrà invasa pacificamente da oltre 30.000 Harleysti con un incasso previsto di oltre 15 milioni di euro a favore delle attività commerciali turistiche della città.

La nostra città ha nel turismo la sua fonte di reddito principale e aver per la seconda volta il raduno dell’Harley Davidson non solo è un motivo di orgoglio ma è un motivo di ricchezza diffusa per l’intera città.

Il ricordo dei valori della libertà ed al contempo lo sviluppo economico presente e futuro nella nostra comunità sono due capisaldi che possono e devono coesistere.

La piazza del foro ospiterà il raduno dell’ Harley Davidson, ma la città ha altre piazze, dove celebrare la ricorrenza del 25 aprile.

Il 24-25 la popolazione dovrà decidere chi dovrà amministrare la città.

Dobbiamo temere gli integralisti ideologici che preferiscono non avere il raduno degli Harleysti con un’importante ricaduta economica per la nostra città, perché sono gli stessi che hanno impedito una manutenzione corretta del fiume Misa perché interessati a salvaguardare l’erbetta particolare o la tana di un istrice rispetto alla sicurezza dell’intera popolazione.

Amministrare una città significa portare benessere economico ai cittadini , significa mettere in sicurezza un fiume, non dimenticando i valori fondanti della nostra costituzione.

La nostra costituzione dice che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro ed il raduno dell’Harley Davidson consente a tanti nostri concittadini di lavorare, guadagnare e così pagare i dipendenti, i mutui gli affitti delle loro case e dei locali ed i loro fornitori: in altri termini è lavoro! Quel lavoro che i nostri padri costituenti hanno riconosciuto fondante per rendere libero ogni cittadino.

Quanto accaduto in Piazza Roma nella celebrazione del 25 aprile, aldilà alla mancanza di rispetto nei confronti dell’istituzione Sindaco è la manifestazione Chiara di persone che non vogliono lo sviluppo economico della nostra città. invito pertanto ogni cittadino di questa città a non dimenticare questo semplice concetto ed il 24 25 maggio votare chi, come Olivetti e la sua coalizione, vuole lo sviluppo della città.

Un’ ultima chiosa: solo una città, dove le imprese sono floride e dove circola ricchezza , permette ai nostri giovani di restere qui e non costringerli ad emigrare fuori per trovare un’occupazione lavorativa.

Corrado Canafoglia- Fratelli d’Italia