“Scienza, etica e società” lunedì 27 aprile ore 21 al Teatro Portone di Senigallia Sarà presente il prof. Giovanni Enrico M. Salmeri, docente di Storia del pensiero teologico, Università Tor Vergata, Roma

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La diocesi di Senigallia è impegnata nel tener viva la memoria della grande figura di Enrico Medi e far conoscere la sua ricca testimonianza di scienziato e politico credente.

In questa prospettiva, lunedì 27 aprile 2026, alle ore 21.00, interverrà al Teatro ‘Portone’ di Senigallia il prof. Giovanni Enrico M. Salmeri, per un dialogo sulle connessioni possibili tra scienza, etica e società.

Nato a Roma nel 1966, Giovanni Salmeri è professore associato di Storia del pensiero teologico presso il corso di laurea in Filosofia dell’Università di Roma Tor Vergata. I suoi interessi riguardano i grandi modelli della metafisica occidentale, il loro significato antropologico e il rapporto tra filosofia e pensiero cristiano. È coordinatore del sito di teologia Reportata.

La cittadinanza è invitata e l’ingresso è libero.