Termporali nel settore centro-sud delle Marche: allerta gialla per l’11 giugno 2026
L'avviso meteo emesso dalla Protezione Civile regionale
La Protezione Civile Regionale, in data mercoledì 10 giugno ha emesso il messaggio di Allertamento n. 32/2026 per criticità dovuta a temporali per tutta la giornata di giovedì 11 giugno 2026.
Per le ore centrali di giovedì sono attesi temporali sparsi localmente di forte intensità sul settore centro-meridionale della regione. I fenomeni saranno in completo esaurimento in serata.
Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.
Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).
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