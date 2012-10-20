PD Senigallia: “Dimissioni di Chantal Bomprezzi: riconoscimento e rispetto per un ruolo svolto con passione” "Ha affrontato tre anni segnati da tensioni interne, sconfitte elettorali pesanti e un contesto politico regionale difficile"

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Le dimissioni di Chantal Bomprezzi dalla segreteria regionale del Partito Democratico delle Marche meritano rispetto e riconoscimento.

Chantal Bomprezzi ha guidato il partito in uno dei periodi più difficili per il centrosinistra marchigiano, con la passione e la determinazione che le appartengono. Ha vinto le primarie nel febbraio 2023 raccogliendo la fiducia di migliaia di iscritti e simpatizzanti in tutto il territorio regionale — anche qui a Senigallia, dove è politicamente cresciuta ed è rimasta radicata. Ha affrontato tre anni segnati da tensioni interne, sconfitte elettorali pesanti e un contesto politico regionale difficile, senza mai venir meno alla propria responsabilità istituzionale. Le sue dimissioni sono un gesto di coerenza e di rispetto verso il partito e la comunità degli iscritti, che va apprezzato come tale.

Chantal in questi tre anni ha messo in gioco tutta se stessa, guidando il partito in una tempesta perfetta. Per tre anni ha attraversato la regione in lungo e in largo, giorno dopo giorno, mossa solo da generosità e coraggio.

Mai come oggi, le donne del Partito Democratico stanno dimostrando forza, competenza e un valore politico elevato. Un valore che si fonda sul rispetto profondo per le istituzioni, per la comunità e per la dignità delle persone. Per questo ci auguriamo che Chantal, con le nuove generazioni e con chiunque ami la democrazia, il confronto e i valori del centrosinistra, voglia continuare la sua esperienza politica nel partito della nostra città, portando esperienza, capacità ed entusiasmo.

Rispetto a quanto riportato da alcuni organi di stampa, il Partito Democratico di Senigallia intende sottolineare con nettezza che l’affermazione secondo cui Chantal Bomprezzi avrebbe avuto un ruolo nel “blindare” la candidatura a sindaco di Dario Romano è destituita di ogni fondamento. La candidatura di Dario Romano è nata e si è sviluppata attraverso un percorso trasparente, partecipato e democratico all’interno prima del partito e poi della coalizione di centrosinistra. Ricondurla a dinamiche familiari è un’operazione giornalistica scorretta, che svilisce il lavoro e la partecipazione di centinaia di persone che hanno costruito e sostenuto quella candidatura, e che offende la dignità di entrambi.

Chantal Bomprezzi ha servito questo partito con dedizione autentica. Il circolo di Senigallia le esprime gratitudine e vicinanza, con la speranza che la sua esperienza, la sua competenza e la sua passione civile continuino a essere una risorsa per il Partito Democratico, a ogni livello.

Massimo Barocci

Segretario del Partito Democratico di Senigallia