Salute Mentale, ascoltati gli ATS delle Marche in Commissione Prosegue iter pdl su servizio di sollievo. Raccolte osservazioni di sindaci, assessori, responsabili di servizi e operatori

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Costruire una cornice normativa stabile, tutelando le esperienze positive realizzate sul territorio. E’ l’obiettivo di partenza della proposta di legge “Disciplina del servizio di sollievo per la salute mentale”.

L’iter della pdl, di cui primo firmatario e relatore di maggioranza è il presidente della Commissione sanità e politiche sociali, Nicola Baiocchi (FdI), relatore di opposizione il vicepresidente Andrea Nobili (Avs), inizia con un lungo calanderio di audizioni, aperto con l’ascolto dei rappresentanti degli Ambiti territoriali sociali di tutta la regione.