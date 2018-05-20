Violenza di genere, risoluzione unanime del Consiglio Regionale delle Marche Nell'atto di indirizzo, richiamo ai dati dell'ultimo Report e l’impegno in progetti culturali, educativi e formativi

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Con un voto unanime l’Assemblea legislativa ha approvato una risoluzione sul contrasto alla violenza di genere sottoscritta da tutti i gruppi consiliari.

L’atto di indirizzo, dopo il richiamo ai dati dell’ultimo Report presentato in Aula in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, stabilisce una serie di impegni per promuovere progetti culturali, educativi e formativi. Il documento raccoglie la proposta di mozione a iniziativa della maggioranza, prima firmataria Silvia Luconi (FdI), e due proposte delle opposizioni, a iniziativa di Marta Ruggeri (M5s) e di Maurizio Mangialardi (Pd).