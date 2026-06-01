Al via BeatleSenigallia 2026: 22 eventi in 15 città tra province di Ancona e Pesaro-Urbino L'ottava edizione del festival parte con una Mostra di rarità ed un Concerto al Centro Commerciale Il Maestrale di Senigallia

BeatleSenigallia 2026 è giunto alla 8’ edizione e quest’anno è dedicato ai 60 anni di Yellow Submarine, la canzone che tutti sulla faccia della terra conoscono ed hanno cantato almeno una volta.

BeatleSenigallia 2026 proporrà 22 eventi in 15 città di 2 province (Ancona e Pesaro-Urbino), per ben 28 giorni di cultura, arte e spettacolo, con inizio l’8 giugno e termine il 4 settembre.

Partner Etico sarà Rose Bianche sull’Asfalto, l’Associazione che si occupa di prevenzione della guida in stato di ebbrezza e con uso di sostanze stupefacenti, che consentirà di rendere BeatleSenigallia 2026 non solo una vera e propria “Festa della Musica Beatlesiana” ma anche un momento di impegno civico e sociale.

BeatleSenigallia 2026 comincia al Centro Commerciale Il Maestrale con una mostra di rarità Beatlesiane ed un concerto perché un centro commerciale è un luogo dove vanno moltissime persone e BeatleSenigallia, un po’ come i Beatles, vuole andare in mezzo alla gente e quindi non poteva esserci location migliore per iniziare.

Poi la presenza per il quinto anno consecutivo all’importante manifestazione Passaggi Festival a Fano, le “due new entries” Offagna (col Buskers Festival) e Castelfidardo (col Festival I Favolosi Anni ’70), molteplici concerti diffusi su tutto il territorio in base ad una precisa progettualità turistica e culturale che desidera coinvolgere anche l’entroterra della Regione e le sue magnificenze, alcuni eventi con protagonista il teatro, i tre artisti professionisti (Ricki Gianco, Gigi Cifarelli e Clarissa Vichi), l’accostamento della musica Beatlesiana alle eccellenze vinicole del territorio a Sirolo, il binomio Beatles e Jazz e la terza fatica editoriale di BeatleSenigallia, il Terzo Libretto, che si occuperà di George Harrison, il Beatles mistico, che sarà presentato a Fano e nella raffinata location della Rocca Malatestiana.

Grazie per il sostegno al Comune di Senigallia, alla Regione Marche, al Comune di Corinaldo, alla Direzione della Rocca Roveresca, ad 11 Partners e a 10 Media Partners.

Si fornisce il programma completo, presentando i primi 2 eventi:

1) lunedì 08.06.2026 ore 11.00:

Cesano di Senigallia (SS Adriatica Nord) – Centro Commerciale Il Maestrale presenta Inaugurazione Omaggio ai Beatles: BeatleSenigallia in Mostra al Maestrale (piano terra; apertura Mostra da lunedì 8 a domenica 14 giugno, orario 9/21; ingresso libero; guida gratuita al pomeriggio)

2) venerdì 12.06.2026 ore 17.30:

Cesano di Senigallia (SS Adriatica Nord; piano terra, nei pressi delle scale mobili) – Centro Commerciale Il Maestrale presenta Omaggio ai Beatles: BeatleSenigallia in Concert (Paolo Fornaroli voce e chitarra acustica, Matteo Pirani chitarra solista e voce, Paolo Molinelli voce narrante)