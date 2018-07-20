Confermate le dieci POTES turistiche attive durante l’estate 2026 A Senigallia sarà attiva dal 27 giugno al 13 settembre

183 Letture Cronaca

Saranno dieci anche per l’estate 2026 le Postazioni Territoriali di Emergenza Sanitaria (PoTES) turistiche attivate nelle Marche per potenziare la rete regionale dell’emergenza-urgenza durante i mesi di maggiore afflusso.

Il programma dell’Agenzia Regionale Sanitaria conferma l’impostazione degli anni precedenti, con una distribuzione pensata per garantire assistenza sia lungo la costa sia nelle aree interne maggiormente frequentate durante la stagione estiva. In diversi territori l’avvio delle attività è stato anticipato alla metà di giugno, con un calendario più uniforme su scala regionale.